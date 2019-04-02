﻿ Профессор: в Латвии полно выпускников Кембриджа, но им нечего тут делать, Mixnews.lv

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В Латвии много людей с хорошим зарубежным образованием, закончившими университеты с мировым именем, например, Оксфорд или Кембридж, но они не могут найти себя в старой системе, поэтому вынуждены либо подстроиться под нее, либо уехать. Об этом в эфире радио Baltkom сказал профессор Тартуского и Латвийского университетов, исследователь Даугавпилсского университета Индрикис Крамс.

По его словам, задачи перед молодыми учеными ставятся устаревшие.

"Латвия уже переполнена людьми, которые закончили очень хорошие университеты, которые там и бакалавра закончили, и даже докторские защитили. И такие люди уже вернулись в Латвию, и еще многие бы вернулись. Но куда они могут вернуться? Здесь система старая, а они – люди будущего. Им трудно устроиться. Мы, как преподаватели, живем по той системе, где ты должен провести сотни контактных часов за год. То есть 800-1000 часов в год ты должен стоять перед студентами и получать за это не очень большую зарплату. А когда ты будешь заниматься наукой? За счет сна?

В Латвии реформа так и не была проведена, в отличие от других стран, подчеркнул Крамс.

"Посмотрим на Германию. Она не так давно объединилась и сразу провела грандиозную реформу в образовании, о которой писала вся мировая пресса, писали журналы Natura&Science. На 2 тысячи вакансий в университетах Восточной Германии были объявлены конкурсы, в которых могли участвовать ученые со всего мира и сами немцы. Из тех, кто занимал эти посты ранее, осталось на своих местах 5 человек!", - привел пример Крамс.

По словам профессора, вряд ли такую реформу можно было провести в Латвии, но и необходимости в столь масштабной перестройке тоже не было. Однако не было проведено вообще никаких изменений после советского периода.

"В Латвии не было вообще никакой реформы! А вот эстонцы провели ее по-умному, они использовали весь свой ресурс, они всех своих людей заставили работать по новым образцам. Три-четыре месяца был шум, людям было неприятно, некомфортно, но потом все примирились с новыми условиями. Это как в Швеции – еще в 50-е годы вся Швеция ездила не по той стороне дороги. Ко всему можно привыкнуть!", - указал профессор.

Как сообщалось, издание "Коммерсант" попыталось выяснить, какие страны мира можно назвать самыми умными. Авторы проанализировали 16 общемировых рейтингов, оценивающих различные аспекты интеллектуального потенциала. В рейтинг вошла 41 страна. Первое место досталось Финляндии. Второе и третье места разделили Германия и Япония. В топ-10 также вошли Швеция, Нидерланды, Швейцария, Дания, Южная Корея, Канада, США. 21-е место в рейтинге заняла Эстония, 35-е — Литва. Латвия в список не попала.

Фото: www.cardiffstudents.com и gorod.lv