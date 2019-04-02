﻿ Ковтун рассказал, снимет ли Зеленский свою кандидатуру в пользу Порошенко, Mixnews.lv

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Украинский политолог, участник политических ток-шоу на российских федеральных каналах Вячеслав Кофтун считает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не намерен снимать свою кандидатуру во втором туре выборов. В эфире радио Baltkom в программе " Абонент доступен " он также рассказал о том, почему юморист лидирует в президентской гонке.

"Еще четыре месяца назад никто не воспринимал его. Никто даже не думал, что он может баллотироваться. 4 месяца назад, то есть совсем недавно. Его характеризовали как комика, как артиста разговорного жанра. Его выдвижение было скорее способом заявить о себе. Он видимо попал в нужное время и в нужное место. Он стал тем, для кого существующие политические корпорации, сформировавшиеся с мощной депутатской поддержкой, структурами на местах — неприемлемы. Все научились говорить правильные слова, но когда выборы заканчиваются, эти же люди, которые говорили правильные слова говорят: «Ну, понимаете, теперь нам нужно согласовать что-то, мы должны реально смотреть на ситуацию...» и отказываются от своих предвыборных обещаний. Людям надоело. Их от этого тошнит. Вот в этом феномен Зеленского, он выглядит как человек не из этой тусовки", - отметил он.

По мнению Ковтуна, Зеленский до конца будет бороться за победу на выборах.

"Знаете, у каждого человека есть амбиции. Амбиции — это то, что заставляет тебя работать, становиться лучше. Любой из вас хочет быть лучше. Если судьба дает такую возможность, то отказываться от того, чтобы стать президентом Украины — это непросто неразумно, это бессмысленно. Зеленский показал свою амбициозность. Он не снимет кандидатуру и будет бороться за победу. Точка!", - сказал он.

Напомним, на территории Украины вечером в воскресенье, 31 марта, завершилось голосование на выборах главы государства в первом туре. По данным избирательной комиссии, в первом туре лидирует Владимир Зеленский, но так как кандидату не удалось набрать больше 50% — будет проводится второй тур, который ожидается 21 апреля. В этот день Владимир Зеленский сразится с действующим президентом Украины Петром Порошенко.