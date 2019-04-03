﻿ "Люблю как Путин": Наталья Поклонская рассказала о чувствах к России, Mixnews.lv

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Депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что любит Россию также как любит ее президент РФ Владимир Путин. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" она также отметила, что считает Россию своей родиной.

"Россия всегда будет. Россия — это наша родина. Путин и все мы являемся патриотами своей страны. Мы готовы жизнь отдать, чтобы Россия была независимо от того будем мы или нет. Россия всегда должна быть. Я люблю Россию, точно так же как наш президент любит Россию. Каждый из нас готов жизнь отдать за то, чтобы родина наша процветала", - сказала она.

По словам Поклонской, Россия является демократическим государством и не нуждается в изменении формы правления.

"У нас был период, когда был царь, государь, монарх. Разные формы правления, политический режим. Все это проходила не только наша страна, но и другие страны. Мы на сегодняшний день живем в демократическом правовом государстве. Есть конституция, есть президент РФ. Сегодня глава государства президент - Владимир Владимирович Путин, когда он задает курс развития нашей страны, мы ему верим. Какие-либо изменения вносить в конституцию - для этого есть определенные процедуры: всенародное голосование, всероссийский референдум. Я считаю, что сегодня таких поводов нет. Я считаю, что сегодня нужно жить в такой форме правления, которая есть. Изменение формы правления не всегда ведет к улучшению и процветанию. Нужно работать с тем, что мы имеем во благо нашей страны", - подчеркнула Поклонская.

На вопрос, не чувствует ли она себя предателем родины (Украины — прим. Mixnews), Поклонская ответила утвердительно.

"Я чувствую себя человеком, который смог отстоять свою родину!", - подытожила она.

Отметим, что Поклонская была сотрудником органов прокуратуры Украины с 2002 по 2014 года и уволена из органов прокуратуры Украины "за нарушение присяги".

Напомним, в интервью "Абонент доступен" Поклонская показала шампанское на этикетке которого изображена сама прокурор в мультяшном анимэ-стиле.