﻿ Глава VSAA: разбирайтесь в налоговой системе — и не окажетесь в должниках!, Mixnews.lv

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Недовольство общества налоговой реформой, осуществленной Министерством финансов во главе с Даной Рейзниеце-Озолой, во многом связано с тем, что в большинстве своем жители Латвии не разбираются в вопросах налогообложения и собственных доходов. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала директор Государственного агентства социального страхования Инесе Шмитиня.

Так она, в частности, прокомментировала заявлением омбудсмена Юриса Янсонса о том, что заложниками налоговой реформы могут оказаться молодые мамы и семьи с детьми.

"Мы не всегда рады подаркам, и это, видимо, один из таких случаев. Я слышу больше критики в адрес этой реформы, нежели каких-то положительных отзывов. Многое зависит от готовности работодателей у бухгалтеров, насколько они были готовы помочь своим сотрудникам. В наше учреждение тоже возвращались мамочки и они заранее просили, чтобы к ним не применяли необлагаемый минимум — иначе они окажутся в должниках", - расказала Шмитиня.

Она также отметила, что положительно оценивает новую налоговую систему.

"Люди зачастую не готовы. Я как частное лицо очень приветствовала реформу и такой подход. Потому что он обязывает людей самим больше интересоваться и разбираться в налоговых вопросах. Однако, как видно, общество к этому еще не готово. Люди в принципе мало знают о финансовых вопросах. И это логический исход, когда почва не подготовлена", - сказала Шмитиня.

Напомним, ранее омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что налоговая реформа не способствует увеличению доходов людей, получающих небольшие зарплаты, потому что большая их часть даже не квалифицируется на получение льгот.

Фото: Flickr/Marco Verch