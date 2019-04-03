﻿ Организатор субботника: за разбросанные шины отстрелила бы всем яйца, Mixnews.lv

Организатор субботника: за разбросанные шины отстрелила бы всем яйца (17)

фото

Эксклюзив | 3 апреля 2019 года, 10:29

Человек должен чувствовать ответственность за себя и за окружающую среду, считает руководитель проекта "Большая Толока" Вита Яунземе. В интервью радио Baltkom она рассказала, что каждый день встречается с примерами безответственности, за которые готова строго наказывать.

"Бывает очень обидно, когда после уборки видишь мусор на том же месте. Вчера вот гуляла с собакой вдоль Кишэзерса. Там оставляют шины. Четыре шины убираешь, на следующий день еще три шины появляются. Даже не то что бы обидно — я бы взяла оружие и отстрелила бы этим людям яйца. Надо понимать, что мы в ответе за свой вид, человечество, которое обитает на планете. Мы в ответе за все, за себя. Если человек вообще не чувствует ответственность, ему все равно, то он глупый, интеллектуально неразвитый. Да, среди нас есть хорошие, есть плохие, но вести себя мы должны интеллигентно", - сказала она.

В этом году "Большая Толока" состоится 27 апреля и в рамках акции людей призывают не только собирать отходы, но также сортировать их во время сбора.

Комментарии 17
Сае41 минуту назад
Яйца нужно отстрелить властьимущим, которые без зазрения совести тратят деньги налогоплательщиков на всякие ненужные инициативы, причем огромнейшие деньги, но пять копеек на программу утилизации выделить не могут, ...да что там говорить про это? тут более важные вещи не финансируются, пенсии, детские пособия, больницы, ....
3
Ответить
031 минуту назад
Вот почему баб так тянет покалечить мужские органы ? Это что - какието комплексы ?
3
Ответить
Евлампий 33 минуты назад
А чего там Кишозеро! Тут вся Латвия превращается в ПОМОЙКУ!!!! Отходы, в том числе и шины уже отовсюду везут, неужели эта мадам ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ???? Обидно, честное слово!!! Раньше Латвия - это как курорт был, а сейчас - ПОМОЙКА!!!
1
Ответить