﻿ Организатор субботника: за разбросанные шины отстрелила бы всем яйца, Mixnews.lv

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Человек должен чувствовать ответственность за себя и за окружающую среду, считает руководитель проекта "Большая Толока" Вита Яунземе. В интервью радио Baltkom она рассказала, что каждый день встречается с примерами безответственности, за которые готова строго наказывать.

"Бывает очень обидно, когда после уборки видишь мусор на том же месте. Вчера вот гуляла с собакой вдоль Кишэзерса. Там оставляют шины. Четыре шины убираешь, на следующий день еще три шины появляются. Даже не то что бы обидно — я бы взяла оружие и отстрелила бы этим людям яйца. Надо понимать, что мы в ответе за свой вид, человечество, которое обитает на планете. Мы в ответе за все, за себя. Если человек вообще не чувствует ответственность, ему все равно, то он глупый, интеллектуально неразвитый. Да, среди нас есть хорошие, есть плохие, но вести себя мы должны интеллигентно", - сказала она.

В этом году "Большая Толока" состоится 27 апреля и в рамках акции людей призывают не только собирать отходы, но также сортировать их во время сбора.