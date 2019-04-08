﻿ На Винькеле накинулись за маленькую зарплату в 1200 евро и требования русского, Mixnews.lv

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Глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле предложила любому желающему попробовать свои силы в работе над усовершенствованием системы э-здоровья. Свое предложение она опубликовала в Twitter со ссылкой на вакансию Национальной службы здравоохранения.

Недовольство многих пользователей вызвала маленькая зарплата в 1200 евро, а также требование хорошего знания русского языка в структуре госуправления. При этом пользователи соцсетей отмечают, что все это за исправление "бракованной" системы э-здравоохранения, куда были вложены миллионы евро.

Как написала глава Минздрава, сейчас объявлен конкурс на должность заместителя руководителя отдела развития проектов Информационных технологий (IT) и дала ссылку, где можно ознакомиться с условиями и требованиями к претендентам.

"Если ты готов к серьезным вызовам - можешь присоединиться к электронному здравоохранению и помочь улучшить его", - сказано в сообщении Винькеле с хэштегом "здесь есть работа".

Ja ir iekšā nu ļoti nopietniem izaicinājumiem - pieķerties e-veselībai un palīdzēt to uzlabot, tad #teirdarbs https://t.co/IyVmYVmHI1 — Ilze Viņķele (@Vinkele) April 2, 2019

Пользователи соцсети обратили внимание на два из них - зарплата после уплаты налогов от 1203 евро (на время испытательного срока) до 1647 евро и хорошее знание латышского, русского и английского языков.

Возмутился такому "щедрому" предложению член правления Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс.

"Уникальная возможность исправить 16-миллионную систему э-здравоохранения за 1200 евро. Без знаний русского языка "не светит" даже это", - написал политик.

Unikāla Iespēja salabot 16M€ e-veselību par 1200€/mēnesī. Bet bez krievu valodas zināšanām "nespīd" pat tas. https://t.co/4FjLBoRY4W — Krišjānis Feldmans (@FeldmansLV) April 2, 2019

"1203 евро до уплаты налогов за приведение в порядок э-здравоохранения? Ок, скорее всего заместитель руководителя сам это не будет делать, но те, кто в Латвии мог бы эффективно вести этот проект, не будет работать в штате даже за 1647 евро. Предлагайте Ай-ти компаниям какую-то часть, а не такую насмешку", - пишет Дейна Берзиня.

1203 EUR pirms nodokļu nomaksas par e-veselības sakopšanu? Okei, vadītāja vietnieks visticamāk pats to nedarīs, bet tie, kuriem LV ir iekšā efektīvi novadīt šo projektu, nestrādās štata vietā pat par 1647 EUR. Piedāvājiet IT uzņēmumiem kādu dīlu/case study, nevis šādu izsmieklu. — Deina (@d_berzina) April 2, 2019

Винькеле на указала, что тем, кого заинтересовала вакансия, может созвониться с Национальной службой здравоохранения, так как вопрос о зарплате можно обсуждать.

Sazinieties ar NVD, ja ir interese. Atalgojums ir diskutējams. — Ilze Viņķele (@Vinkele) April 2, 2019

"Зарплаты специалистов в IT в частном и государственном секторах отличаются в разы. РАЗЫ! Это означает, что на государство работают те, кого в частных компаниях "бракуют". Или люди с миссионерским сознанием. Ни одни, ни другие некомпетентны. Латвия в области IT развита. Но не госуправление. Поэтому!", - пишет пользователь Кипс.

IT speciālistu algas privātajā un valsts sektorā atšķiras vairākas reizes REIZES! Tas nozīmē, ka valstij strādā tie, ko privātās kompānijas izbrāķē.

Vai cilvēki ar misijas apziņu. Ne vieni, ne otri nav kompetenti. Latvija IT ziņā ir attīstīta. Bet ne valsts pārvaldē. Tāpēc! — Ķīps (@Kjiips) April 2, 2019

А Сандий Йерцемс указывает, что когда предлагают такие зарплаты, становится очевидным, почему государство и не развивается.

"По меньшей мере 2 года в IT сфере, очень хорошие навыки PowerPoint и нужно разработать стратегию развития ИТ-решения за 1226 евро за руку? Вам точно выгодно, что там ничего не поменяется?", - вопрошает пользователь.

Vismaz 2 gadi IT jomā, ļoti labas PowerPoint prasmes UN jāizstrādā IT risinājumu attīstības stratēģija par 1226 EUR uz rokas?



Jums tiešām ir izdevīgi, ka tur nekas nemainīsies? — Sandijs Jercums (@sandijslv) April 2, 2019

"Верно подмечено. Поэтому нам и не дождаться качественной системы э-здоровья", - написал пользователь Кристам Скутелис.

Trāpīgi teikts. Tāpēc mums arī nesagaidīt kvalitatīvu e-veselības sistēmu :| — Kristaps Skutelis (@krizdabz) April 2, 2019

А пользователь Янис Тупилис обратил внимание на то, что объявило о вакансии "главного метеоролога" Министерство охраны среды и регионального развития, но с окладом в несколько раз большим - 5186 евро в месяц до уплаты налогов.

Tai pat laikā: https://t.co/OkcHFEopEW



Nē nu jā... — Janis Tupulis (@jantup) April 2, 2019

Фото: Flickr/Госканцелярия