﻿ На Винькеле накинулись за маленькую зарплату в 1200 евро и требования русского, Mixnews.lv

На Винькеле накинулись за маленькую зарплату в 1200 евро и требования русского (14)

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Эксклюзив | 8 апреля 2019 года, 07:31

Глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле предложила любому желающему попробовать свои силы в работе над усовершенствованием системы э-здоровья. Свое предложение она опубликовала в Twitter со ссылкой на вакансию Национальной службы здравоохранения.

Недовольство многих пользователей вызвала маленькая зарплата в 1200 евро, а также требование хорошего знания русского языка в структуре госуправления. При этом пользователи соцсетей отмечают, что все это за исправление "бракованной" системы э-здравоохранения, куда были вложены миллионы евро.

Как написала глава Минздрава, сейчас объявлен конкурс на должность заместителя руководителя отдела развития проектов Информационных технологий (IT) и дала ссылку, где можно ознакомиться с условиями и требованиями к претендентам.

"Если ты готов к серьезным вызовам - можешь присоединиться к электронному здравоохранению и помочь улучшить его", - сказано в сообщении Винькеле с хэштегом "здесь есть работа".

Пользователи соцсети обратили внимание на два из них - зарплата после уплаты налогов от 1203 евро (на время испытательного срока) до 1647 евро и хорошее знание латышского, русского и английского языков.

Возмутился такому "щедрому" предложению член правления Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс.

"Уникальная возможность исправить 16-миллионную систему э-здравоохранения за 1200 евро. Без знаний русского языка "не светит" даже это", - написал политик.

"1203 евро до уплаты налогов за приведение в порядок э-здравоохранения? Ок, скорее всего заместитель руководителя сам это не будет делать, но те, кто в Латвии мог бы эффективно вести этот проект, не будет работать в штате даже за 1647 евро. Предлагайте Ай-ти компаниям какую-то часть, а не такую насмешку", - пишет Дейна Берзиня.

Винькеле на указала, что тем, кого заинтересовала вакансия, может созвониться с Национальной службой здравоохранения, так как вопрос о зарплате можно обсуждать.

"Зарплаты специалистов в IT в частном и государственном секторах отличаются в разы. РАЗЫ! Это означает, что на государство работают те, кого в частных компаниях "бракуют". Или люди с миссионерским сознанием. Ни одни, ни другие некомпетентны. Латвия в области IT развита. Но не госуправление. Поэтому!", - пишет пользователь Кипс.

А Сандий Йерцемс указывает, что когда предлагают такие зарплаты, становится очевидным, почему государство и не развивается.

"По меньшей мере 2 года в IT сфере, очень хорошие навыки PowerPoint и нужно разработать стратегию развития ИТ-решения за 1226 евро за руку? Вам точно выгодно, что там ничего не поменяется?", - вопрошает пользователь.

"Верно подмечено. Поэтому нам и не дождаться качественной системы э-здоровья", - написал пользователь Кристам Скутелис.

А пользователь Янис Тупилис обратил внимание на то, что объявило о вакансии "главного метеоролога" Министерство охраны среды и регионального развития, но с окладом в несколько раз большим - 5186 евро в месяц до уплаты налогов.

Фото: Flickr/Госканцелярия

Комментарии 14
мда3 часа назад
Зажрались уродцы!
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Алекс3 часа назад
А председателя филиала демократов-неоконов США в Латвии Фелдмана волнует только русский язык.А как иначе?Было бы знание украинского-слова б не сказал.)))
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Miss Ann Thrope 3 часа назад
Зарплата и правда маленькая. 850 после налогов.
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