﻿ "Не дали возможности голосовать? Это все чушь!" Ковтун об украинцах в России, Mixnews.lv

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Украинский политолог, участник политических ток-шоу на российских федеральных каналах Вячеслав Ковтун считает, что украинцы, проживающие в России, должны были приехать на территорию Украины и выполнить свой гражданский долг, проголосовав на президентских выборах, а не жаловаться на отсутствие избирательных участков в РФ. Об этом он эмоционально заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Выборы в Украине! Не в России, Белоруссии или Прибалтике, а именно в Украине. Гражданский долг украинца приехать на свою родину и проголосовать, а не искать где можно это сделать в какой-нибудь другой стране. Если вы так любите свою родину, купите билет, приезжайте и проголосуйте. Не нужно нам рассказывать, что где-то не открыты участки. Может еще нужно было открыть где-нибудь на Аляске?", - подчеркнул он.

Также Ковтун отметил, что на прошлых президентских выборах явка украинцев, проживающих в России, была низкой.

"На прошлых выборах были все избирательные участник открыты в Москве и Санкт-Петербурге, но проголосовало 1125 граждан Украины. Не миллионы! Поэтому говорить о том, что миллионам граждан запретили голосовать, не дали им этой возможности - это все чушь! Когда были открыты все участки на прошлых выборах, желание выполнить свой гражданский долг изъявили чуть больше тысячи человек. Это все крапленая карта и она не может рассматриваться. Что же раньше не голосовали, когда никто не мешал?", - отметил Ковтун.

Напомним, что 31 марта, во время выборов президента Украины, МИД страны не открыл избирательные участки в РФ. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что украинцы, находящиеся на территории "страны-агрессора", России, смогут проголосовать, лишь выехав в другое государство. Также на украинские выборы не были допущены наблюдатели из России.

По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, в России сейчас находятся более 2 миллионов украинских граждан.