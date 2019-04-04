﻿ Министр: каждый день езжу по Чака на троллейбусе — восхищаюсь водителями, Mixnews.lv

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Денег на ремонт дорог в Латвии с каждым годом становится все меньше, такая же ситуация складывается и в Риге. Об этом в интервью радио Baltkom сказал министр сообщения Талис Линкайтс. По его словам, он каждый день ездит на работу на троллейбусе по улице Чака, поэтому знает о ее состоянии не понаслышке.

"Денег будет меньше, еврофонды заканчиваются. И в Риге такая же ситуация. Я каждый день езжу на работу по улице Чака, поэтому чувствую это на себе. Езжу на троллейбусе, люди уже привыкли. А меня восхищает мастерство водителей, которые объезжают все эти ямы. На самокате пока холодно, но когда станет теплее, то буду ездить на нем или на велосипеде. Если живешь в хорошем городе, то это нормальный вид транспорта. Вчера был в Вильнюсе, там активно пользуются пунктами прокатов самокатов и велосипедов", - рассказал он.

Напомним, несколько месяцев назад министр в своем аккаунте в соцсети Twitter выставил пост, в котором продемонстрировал как передвигается по коридорам своего ведомства на самокате.