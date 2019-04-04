﻿ Эксперт: бабушкам с накоплениями не стоит бояться решения Сейма, Mixnews.lv

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У жителей Латвии с крупными накоплениями наличных денег не возникнет проблем в связи с решением Сейма запретить сделки с недвижимостью за наличные. Уверенность в этом в эфире радио Baltkom высказала сертифицированный агент по продаже недвижимости, руководитель компании Baltic States Кристине Дакуле.

"Как известно, имеется порог 7200 евро, а по закону если у человека есть бо́льшая сумма — до 15 тысяч, он должен ее декларировать в налоговой службе. Так что если бабушка, например, накопила больше, то надо декларировать. В этом случае я тоже не вижу каких-либо осложнений. Если у человека есть наличные, он всегда может сходить в банк, положить их на счет и заполнить анкету, пояснив откуда у него деньги. Если накопил — так и написать. Это ведь легко проверяется. Если речь идет о бабушке — видно, какая у нее пенсия, какие другие доходы. Источник проверить несложно", - сказала Дакуле.

Напомним, Сейм в среду в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие запрет на расчеты наличными деньгами при сделках с недвижимостью.

Этот запрет устанавливается с целью предотвратить заключение фиктивных сделок, когда стороны заинтересованы в купле-продаже недвижимости за более крупные суммы денег, чем действительный размер сделки.

Фото: Marco Verch