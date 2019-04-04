﻿ ФОТО: открытие торгово-развлекательного центра Akropole, Mixnews.lv

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Сегодня в 12:00 открылся торгово-развлекательный центр Akropole в Риге, на ул. Маскавас.

Среди почти 170 арендаторов - магазины модных и бытовых товаров, поставщики различных услуг, рестораны и кафе. В Аkropole будет работать магазин Maxima XXX, автостоянка возле торгового центра рассчитана на 2300 автомобилей.

Среди арендаторов представители Аkropole отметили, например, мультибрендовый магазин Van Graaf, самые крупные в Латвии магазины Zara и Reserved, первый магазин River Island, первые в Латвии рестораны сети Grill London, кинотеатр Apollo. Также в Akropole разместятся внесезонный каток, развлекательный центре O’Learys, спортзал Lemon Gym.

Как сообщалось, общий объем инвестиций в реализацию проекта, включая создание транспортной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории, составляет почти 180 миллионов евро. Общая площадь торгового центра и офисного здания составляет 98 тысяч квадратных метров, из которых 90 тысяч квадратных метров будут использоваться для торговли, а остальное - для офисных помещений.

Это один из самых крупных строительных проектов последних лет в Латвии. Площадь здания торгового центра составляет 98 000 кв.м, площадь территории - почти 16 га.