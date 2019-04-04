﻿ ФОТО: открытие торгово-развлекательного центра Akropole, Mixnews.lv

ФОТО: открытие торгово-развлекательного центра Akropole (8)

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Эксклюзив | 4 апреля 2019 года, 12:27

Сегодня в 12:00 открылся торгово-развлекательный центр Akropole в Риге, на ул. Маскавас.

Среди почти 170 арендаторов - магазины модных и бытовых товаров, поставщики различных услуг, рестораны и кафе. В Аkropole будет работать магазин Maxima XXX, автостоянка возле торгового центра рассчитана на 2300 автомобилей.

Среди арендаторов представители Аkropole отметили, например, мультибрендовый магазин Van Graaf, самые крупные в Латвии магазины Zara и Reserved, первый магазин River Island, первые в Латвии рестораны сети Grill London, кинотеатр Apollo. Также в Akropole разместятся внесезонный каток, развлекательный центре O’Learys, спортзал Lemon Gym.

Как сообщалось, общий объем инвестиций в реализацию проекта, включая создание транспортной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории, составляет почти 180 миллионов евро. Общая площадь торгового центра и офисного здания составляет 98 тысяч квадратных метров, из которых 90 тысяч квадратных метров будут использоваться для торговли, а остальное - для офисных помещений.

Это один из самых крупных строительных проектов последних лет в Латвии. Площадь здания торгового центра составляет 98 000 кв.м, площадь территории - почти 16 га.

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Комментарии 8
#######59 минут назад
Какие заводы? Кто на них работать будет- такие больные как ты? Ты ж унитазы в лучшем случае мыть можешь, и то- вряд ли.интеллектуальный уровень основного электората не позволяет в этой стране открывать заводы и т.п.так что не переживай, потребляй магазины...
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Я1 час назад
Ну и все ломанулись как-будто последний день живут или завтра война. Вот дурачьё!!! Несите ваши денежки!
3
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Miss Ann Thrope 1 час назад
Щас выбегут старые крестанутые советские идиоты и начнут ныть- ну какие магазины, надо заводы строить. Смешно
10
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