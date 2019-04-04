﻿ "Путин, Собянин, Лужков": Бертман рассказал, любят ли политики театр, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Российский театральный режиссёр, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера", народный артист России Дмитрий Бертман рассказал о том, посещал ли президент России Владимир Путин "Геликон Оперу" и как экс-мэр Москвы Юрий Лужков и нынешний градоначальник Сергей Собянин относятся к театральному искусству. Этим он поделился в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"К сожалению, президент России Владимир Путин ни раз не был у нас в театре. Я раньше его видел один раз — он мне вручал в 2005 году звание народного артиста. Это была наша единственная встреча. Я его пригласил в театр. Он сказал, что у него не будет времени ходить по театрам сейчас, но он театр любит — так он сказал. Сейчас я член президентского совета, я еще несколько раз видел президента, но в театр он не приходил. Он должен был быть на открытии театра, но в тот день случилась трагедия - упал самолет, он не пришел. Но я надеюсь, что он придет, потому что театр построен в его время", - отметил режиссер.

По словам Бертмана, он остерегался, что из-за дружеских отношений с экс-мэром Москвы Лужковым, у него не сложатся отношения с нынешним градоначальником Собяниным.

"Экс-мэр города Лужков начинал строительство нашего театра. Мы с ним очень тесно работали. Потом, когда его сняли, мы остались друзьями, он приходит к нам в театр тоже. А Сергей Собянин, когда к нам пришел, я очень его боялся, потому что думал, что он думает мне мстить за дружбу с Лужковым. Но он проявил себя уникально и сотворил чудо. Я буду верен ему всю жизнь. Он сотворил чудо, построив наш театр. Он не знал ни кто я, не знал, что такое "Геликон опера", но в дальнейшем он к этому прикипел. Бывал у нас часто на спектаклях. Всегда гостей, которые приезжают к мэру, он приводит к нам. Однажды у него было мероприятия в Кремлевском дворце съездов. По протоколу он должен был сказать только вступительное слово в театре, а потом поехать во дворец съездов. Он остался в зале, посмотрел два номера, подошел его начальник протокола и сказал, что пора ехать, он ответил, что нужно будет еще задержаться хотя бы на 10 минут и досидел, досмотрел "Половецкие пляски". Когда люди говорят, что он абсолютно далек от музыки, я этого не замечаю", - рассказал он.

Бертман подчеркнул, что в 2018 году стал доверенным лицом мэра Москвы по просьбе Собянина.

"Я стал доверенным лицом мэра Москвы, так как он мне это доверил. Он театр построил - как я могу не доверять ему? Доверие взаимное чувство. Я думаю, что художник не должен быть близко к власти. Он должен быть как можно дальше вообще от всех. Он должен быть как монах какой-то. У режиссеров нет такого, чтобы мы были с холстом один на один, мы работаем с огромным количеством людей. Любой руководитель театра по своей службе будет близок к власти. Другой момент, что подходить совсем близко неправильно,так как можно обжечься и сгореть, а если далеко — замерзнешь", - отметил Бертман.