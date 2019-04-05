﻿ "Нужно раздать паспорта РФ на Донбассе": Евгений Попов указал на ошибки Путина, Mixnews.lv

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Российский журналист, ведущий политического ток-шоу "60 минут" на телеканале Россия 1 Евгений Попов не согласен с некоторыми решениями президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Я считаю, что не нужно было признавать Порошенко. Я считаю, что нужно признать Донбасс и раздать паспорта РФ его жителям. Нужно объяснить людям, что пол триллиона долларов делают в кубышке. Может 250 миллиардов оставить в кубышке, а 250 пустить в инфраструктуру. Я не поддерживаю это", - выразил журналист.