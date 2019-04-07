﻿ Ведущий "60 минут" про интервью с мертвой девушкой: это неприятное недоразумение, Mixnews.lv

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Российский журналист, ведущий политического ток-шоу "60 минут" на телеканале Россия 1 Евгений Попов считает, что телефонный разговор со студенткой-очевидцем Алиной Керовой, состоявшийся в эфире "60 минут", посвящённом массовому убийству в керченском колледже, неприятное недоразумение. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Отметим, что девушка с таким именем значится в списках погибших в трагедии.

"Ну неприятно, конечно, но вы же прекрасно знаете, что произошло. Я бы даже не хотел возвращаться к этой теме. Там все сказано, все написано. Если какие-то люди атакуют нас за это, то они не правы. Это неприятное недоразумение. Это история прямого эфира. Вы представляете, что происходит в прямом эфире, тем более когда ЧП или взрыв, тем более, когда люди гибнут. Редакторы ищут свидетелей и очевидцев. Дурдом творится абсолютный", - объяснил Попов.

Он также подчеркнул, что в программе "60 минут" нет предвзятого отношения к людям оппонирующим официальной позиции властей России.

"Мы, конечно, государственный канал. Мы — программа, которая выходит на государственном канале. Мы не будем призывать к переворотам, революции и ненависти. Мы не будем делать каких-то вещей, которых от государства не ждут. Я не соглашусь с тем, что мы доносим мысли власти", - сказал Попов.

Напомним, в январе 2019 года национальный совет по электронным СМИ Латвии на три месяца запретил ретрансляцию российского телеканала "РТР-Россия" за разжигание ненависти к украинскому государству (программа «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» от 22 мая 2018 года) и украинцам ("60 минут" от 11 января 2018 года, где глава ЛДПР Владимир Жириновский призывал к войне с Украиной).

Ведущие российское общественно-политическое ток-шоу "60 минут" на телеканале Россия 1 критиковались за оскорбительное поведение в отношении гостей их программы в студии, в частности, украинских политических деятелей и других интервьюируемых персон, оппонирующих официальной позиции властей России по обсуждаемому вопросу.