﻿ Линкайтс: стыдно за состояние туалетов и перонов на железной дороге, Mixnews.lv

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Министр сообщения Талис Линкайтс в эфире радио Baltkom признался, что ему стыдно за то, в каком состоянии находятся туалеты на некоторых железнодорожных станциях. Так он прокомментировал жалобы жителей Лудзе и Зилупе, которые сообщают о катастрофическом состоянии отхожих мест.

"Стыдно, просто стыдно за состояние отдельных элементов на железной дороге", - коротко прокомментировал Линкайтс.

Министр допускает, что его предшественник отдал приоритет грузовым перевозкам, тогда как у него в приоритете удобства для человека.

"Я подразумеваю, что приоритет был отдан грузовым перевозкам, занимались модернизацией основной инфраструктуры - железной дороги, сигнализацией, сортировочных станций. Это все необходимо, конечно, но мой приоритет - это забота о людях. О том, чтобы мы как пассажиры, чтобы мы чувствовали, что 21 век на дворе", - сказал Линкайтс

Также министр признал, что именно от того, что он сам ездит на электричках, знает ситуацию изнутри.

Также министр признался, что ему стыдно также за состояние перонов, которые до сих пор не приспособлены для нужд людей с ограниченными возможностями и молодых родителей с колясками.

"Стадно, что в 21 веке мы еще должны говорить на эти темы. Ну, во-первых, вагонный парк у нас музейный, с советских времен и концептуально ничего не поменяется до 2021 года, когда у нас планируется поставка новых электричек. Новые поезда будут уже с низким полом - там проблем не будет. Есть план до 2021 года улучшить перроны. Поднять на всех основных станциях. До этого срока я ничего хорошего сказать не могу. Особенно стыдно за рижский вокзал, там есть необходимость передвижения не только инвалидам, но и мамам с колясками. Это надо заказывать подъемник за 48 часов до передвижения, и такая система тоже не соответствует сегодняшнему дню. Но здесь тоже что-то кардинально мы можем улучшить тогда, когда начнутся работы по Rail Baltiс, тоже в 2021 году, когда будет полностью ремонтировать Центральную железнодорожную станцию", - признал министр.