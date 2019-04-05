﻿ Слушатель Baltkom: Ушакова сняли, а что дальше? Нет сильного лидера!, Mixnews.lv

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Отстраненный от исполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков как хозяйственник исчерпал себя, но он - сильный лидер, а у латышских партий нет альтернативы. Об этом в эфире радио Baltkom сказал слушатель, бывший депутат Сейма Имантс Бурвис.

"Посмотрите, как хозяйствовал Ушаков в начале своего избрания, и как теперь. Он, как генератор идей по Риге несколько приостановился, и это говорит о том, что ему надо было уходить было раньше. На суде может быть ситуация может быть оценена двояко — это чистая политика, Ушакову грозит попасть в Брюссель", - сказал Имантс.

По мнению слушателя, со сменой власти жить в Риге станет дороже.

"Жить будет дороже, так как у латышей, которые хотели свергнуть Ушакова, нет другого предложения, нет альтернативы. А потому что хозяйственники придут слабее. Грядет перемена связей, поэтому придется больше платить. Старые связи придется рвать. У латышских партий была одна цель — снять Ушакова. Теперь они могут кричать: "Мы победили!"… А что делать дальше никто не знает. Ведь проблема латышского избирателя в том, что у Ушакова не было ни одного достойного конкурента. И тут без разницы — русский, латыш, еврей или представитель другой национальности. Ушаков — сильный лидер. Если по такой же логике "скинем всех, отстраним и других мэров", вот тогда для Латвии настанет "ziepes" (мыло)", - сказал Бурвис.

Отстраненный от должности председателя Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") собирается обжаловать решение о его отстранении и уверен, что в суде опровергнет все упреки. Об этом он заявил в телефонном интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Ушаков считает решение об отстранении его от должности абсолютно противоправным. На его взгляд, приведенные аргументы непрофессиональны, и он сможет все их опровергнуть в суде.

Как сообщалось ранее, министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце отстранил Нила Ушакова с поста руководителя рижского самоуправления, об этом свидетельствует информация опубликованная ночью в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В пятницу, 5 апреля Пуце на специально созванной пресс-конференции объявит о принятых в отношении Рижской думы решениях.