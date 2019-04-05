﻿ Министр: выводы по Ушакову мы передадим в Генпрокуратуру и KNAB, Mixnews.lv

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Плохое управление причина плохих финансовых показателей Rīgas Satiksme. Основные нарушения деятельности отсраненного от исполнения обязанностей Нила Ушакова связаны с Rīgas Satiksme. Cвои выводы министерство передаст в Генпрокуратуру и KNAB. Об этом сказал на пресс-конференции министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) завершило первый этап проверки законности действий Рижской думы и выявило ряд существенных нарушений, сообщил он.

"Как бы в своей предвыборной кампании перед выборами в Европарламент ни старался подчеркивать Ушаков, это не политическое решение. Оно принято не потому, что мэр представляет какую-то партию. Это решение - за хорошее управление в публичном секторе", - сказал Пуце, отметив, что председатель Рижской думы является не только руководителем Рижского самоуправления, но и публичным должностным лицом, которое своими действиями представляет все государство.

Это была скрупулезная, усердная работа чиновников по проверке различных принятых думой документов, отметил Пуце. По его словам, самые существенные выявленные нарушения связаны с муниципальным предприятием "Ригас сатиксме". Плохое управление - одна из причин, по которым у предприятия такие проблематичные финансовые показатели.

"Меня поражает абсолютная безответственность главы Рижской думы. Нарушения наблюдаются практически на каждом шагу. Даже если говорить об объяснениях Ушакова, закон гласит, что они должны быть переданы в электронном виде, мы же, как видите, получили множество папок. То есть даже в этом Нил Ушаков нарушил закон. Cвои выводы министерство передаст в Генпрокуратуру и KNAB", - сказал Пуце, указывая на папку документов, в которой обобщены нарушения РД.

По словам министра, уголовные процессы проводят соответствующие структуры, которые ведут свою проверку и в интересах следствия информацию не разглашают.

"Мы не является правоохранительными органами. Мы отдельно вели проверки, отдельно проводили оценку действиям", - сказал глава министерства.

По словам Пуце, одна часть нарушений связана с государственным контролем, как Рижское самоуправление планировало развивать транспортную систему.

"Наша проверка показывает, что действия Ушакова и его отношение к закону – бессовестны. И я не буду удивлен, если он будет бессовестно действовать относительно этого решения. Первый этап завершился. Мы будем продолжать проверять действия Рижской думы, чтобы правонарушения не продолжались. Это наша ответственность перед налогоплательщиками. В результате безхозяйственной деятельности Ушакова самоуправление потеряло десятки миллионов евро. Если говорить о нашей большой беде - детских садах, уверен, этих денег хватило бы, чтобы очередей в муниципальные детские сады не было", - сказал министр.

На вопрос, не является ли такое решение политическим и не сделает ли оно из Ушакова "мученика", как многие об этом говорят, Пуце указал, что он уверен в правильном выборе латвийского народа.

"У меня глубокое убеждение, что латвийский народ может сделать правильный выбор", - сказал Пуце.

Законопроект о роспуске Рижской думы Пуце продвигать не будет.

Пресс-конференция Пуце продлилась менее получаса.

На пресс-конференции работали журналисты радио Baltkom, а также других СМИ.

Как рассказал корреспондент Baltkom, в один момент стоящая на столе внушительная папка документов упала на пол, что многие представители СМИ иронично назвали как "дело Ушакова развалилось".

В свою очередь журналист телеканала TV3 Янис Зверс в Twitter написал, что на столе министра Пуце лежит целая стопка документов, которая означает конец эры Ушакова.

Dokumentu kaudze uz VARAM galda, kas iezīmē Ušakova ēras beigas. pic.twitter.com/jSlgOs2rWQ — Jānis Zvērs (@janiszvers) 5 апреля 2019 г.

Напомним, министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце отстранил Нила Ушакова с поста руководителя рижского самоуправления, об этом свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

У Ушакова есть 30 дней, чтобы оспорить решение министра в административном суде, и если суд признает его правоту, то Ушаков останется мэром и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы.

Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. В связи вступлением распоряжения министра в силу он становится рядовым депутатом Рижской думы. Как ранее указал Ушаков, обязанности рижского градоначальника на время его отстранения может исполнять заместитель мэра Олег Буров.

Сам Ушаков не признает ни одного упрека министра и намерен обжаловать его решение в суде. Сегодня политик также созвал пресс-брифинг, на котором планирует озвучить свою позицию.

Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. В связи вступлением распоряжения министра в силу он становится рядовым депутатом Рижской думы. Как ранее указал Ушаков, обязанности рижского градоначальника на время его отстранения может исполнять заместитель мэра Олег Буров.