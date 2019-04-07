﻿ Боярс: журналист, как хирург – делает больно, но становится лучше, Mixnews.lv

Боярс: журналист, как хирург – делает больно, но становится лучше (11)
И журналист, и врач иногда должны сделать больно, чтобы улучшить что-либо. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава службы новостей LTV и ведущий передачи "Запрещенный прием" Гунтис Боярс.
"Хирург иногда работает против законов природы, но пациентам становится лучше. Правда, не всем", - сказал Боярс.
Своей целью работы Боярс назвал борьбу за лучшее общество.
"Надо следить за законами Латвии. Если закон неправильный, делаем, чтобы он был правильным. Если правильный, чтобы соблюдался всеми", - сказал Боярс.
Боярс пояснил, что старается не вступать в личные конфликты, разделяя личное и профессиональное.
"Я зла ни на кого не держу. Стараюсь, чтобы зла никто не держал на меня. Просто делаю свою работу", - заявил журналист, добавив, что любит проникать в суть вещей и делиться найденным с зрителями своей передачи.
"У меня одно хорошее качество – я вижу. Я вижу, как все работает, как строятся взаимоотношения между политиками, между людьми, между кем угодно. И мне хочется показать это другим", - сказал Боярс.
Нет,конечно.Латышские журналисты изображают борьбу с ветряными мельницами ...Иногда даже возникает вопрос в их умственной компетентности.Неужели они думают ,что своей работой они приносят пользу Латвии и Латвия-это независимое гос-во?