﻿ Боярс: журналист, как хирург – делает больно, но становится лучше, Mixnews.lv

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И журналист, и врач иногда должны сделать больно, чтобы улучшить что-либо. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава службы новостей LTV и ведущий передачи "Запрещенный прием" Гунтис Боярс.

"Хирург иногда работает против законов природы, но пациентам становится лучше. Правда, не всем", - сказал Боярс.

Своей целью работы Боярс назвал борьбу за лучшее общество.

"Надо следить за законами Латвии. Если закон неправильный, делаем, чтобы он был правильным. Если правильный, чтобы соблюдался всеми", - сказал Боярс.

Боярс пояснил, что старается не вступать в личные конфликты, разделяя личное и профессиональное.

"Я зла ни на кого не держу. Стараюсь, чтобы зла никто не держал на меня. Просто делаю свою работу", - заявил журналист, добавив, что любит проникать в суть вещей и делиться найденным с зрителями своей передачи.

"У меня одно хорошее качество – я вижу. Я вижу, как все работает, как строятся взаимоотношения между политиками, между людьми, между кем угодно. И мне хочется показать это другим", - сказал Боярс.