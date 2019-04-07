﻿ Боярс: журналист, как хирург – делает больно, но становится лучше, Mixnews.lv

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Боярс: журналист, как хирург – делает больно, но становится лучше (11)

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Эксклюзив | 7 апреля 2019 года, 20:28

И журналист, и врач иногда должны сделать больно, чтобы улучшить что-либо. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава службы новостей LTV и ведущий передачи "Запрещенный прием" Гунтис Боярс.

"Хирург иногда работает против законов природы, но пациентам становится лучше. Правда, не всем", - сказал Боярс.

Своей целью работы Боярс назвал борьбу за лучшее общество.

"Надо следить за законами Латвии. Если закон неправильный, делаем, чтобы он был правильным. Если правильный, чтобы соблюдался всеми", - сказал Боярс.

Боярс пояснил, что старается не вступать в личные конфликты, разделяя личное и профессиональное.

"Я зла ни на кого не держу. Стараюсь, чтобы зла никто не держал на меня. Просто делаю свою работу", - заявил журналист, добавив, что любит проникать в суть вещей и делиться найденным с зрителями своей передачи.

"У меня одно хорошее качество – я вижу. Я вижу, как все работает, как строятся взаимоотношения между политиками, между людьми, между кем угодно. И мне хочется показать это другим", - сказал Боярс.

Комментарии 11
Саня1 час назад
даже латыши ЛТВ не смотрят, только колхозаны-свинопасечники на хуторах
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Патриот 3 часа назад
На свою рожу давно в зеркало глядел?! Выглядишь конченным чмошником, так и хочется по твоей поганой роже кулаком пройтись. Такие как ты дебил отравляют жизнь латвийскому народу!
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Алекс9 минут назад
Первое,что делают американцы,в подконтрольных странах-это скупают национальных журналистов оптом и целые издания,поэтому видели ли вы где нибудь или читали о том,на кого работают политики,в чьих интересах принимаются законы и кто за этим стоим?
Нет,конечно.Латышские журналисты изображают борьбу с ветряными мельницами ...Иногда даже возникает вопрос в их умственной компетентности.Неужели они думают ,что своей работой они приносят пользу Латвии и Латвия-это независимое гос-во?
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