﻿ Ушаков: решение о моем отстранении принималось не в кабинетах, а в бане, Mixnews.lv

Ушаков: решение о моем отстранении принималось не в кабинетах, а в бане (5)
Аргументы, на основе которых Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) во главе с Юрисом Пуце приняло решение отстранить Нила Ушакова от должности мэра Риги, юридически не подготовлены. Об этом в ходе пресс-конференции в Рижской думе заявил Ушаков, передает корреспондент Mixnews.
"Принято политическое решение. Каждая партия из правящей коалиции говорила о том, что такое решение будет принято. Оно было принято не в юридических кабинетах, а в Тауриньской бане. Юридически оно сделано плохо. Я не отказываюсь от ответственности за все то, что я делал в Рижской Думе с 2009 года. Но юридически оценивать можно только этот созыв", - подчеркнул Ушаков.
Он выразил уверенность в том, что апелляция, которую он намерен подать в суд в ответ на решение VARAM, будет рассмотрена не ранее следующих муниципальных выборов. То есть, указал Ушаков, он не сможет вернуться в кресло мэра в ближайшее время.
Как уже сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ранее заявил, что отстранение Ушакова от должности - не политическое решение.
Министр заявил, что решение VARAM защищает интересы всех рижан, налогоплательщиков от длительных незаконных действий руководства самоуправления.
Распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis прошедшей ночью. В распоряжении Пуце перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.
Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. В связи вступлением распоряжения министра в силу он становится рядовым депутатом Рижской думы. Как ранее указал Ушаков, обязанности рижского градоначальника на время его отстранения может исполнять заместитель мэра Олег Буров.
Усё понятно ,раз за народ пуца вспомнил...ночью ...в бане...