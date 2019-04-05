﻿ Ушаков: решение о моем отстранении принималось не в кабинетах, а в бане, Mixnews.lv

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Аргументы, на основе которых Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) во главе с Юрисом Пуце приняло решение отстранить Нила Ушакова от должности мэра Риги, юридически не подготовлены. Об этом в ходе пресс-конференции в Рижской думе заявил Ушаков, передает корреспондент Mixnews.

"Принято политическое решение. Каждая партия из правящей коалиции говорила о том, что такое решение будет принято. Оно было принято не в юридических кабинетах, а в Тауриньской бане. Юридически оно сделано плохо. Я не отказываюсь от ответственности за все то, что я делал в Рижской Думе с 2009 года. Но юридически оценивать можно только этот созыв", - подчеркнул Ушаков.

Он выразил уверенность в том, что апелляция, которую он намерен подать в суд в ответ на решение VARAM, будет рассмотрена не ранее следующих муниципальных выборов. То есть, указал Ушаков, он не сможет вернуться в кресло мэра в ближайшее время.

Как уже сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ранее заявил, что отстранение Ушакова от должности - не политическое решение.

Министр заявил, что решение VARAM защищает интересы всех рижан, налогоплательщиков от длительных незаконных действий руководства самоуправления.

Распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis прошедшей ночью. В распоряжении Пуце перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. В связи вступлением распоряжения министра в силу он становится рядовым депутатом Рижской думы. Как ранее указал Ушаков, обязанности рижского градоначальника на время его отстранения может исполнять заместитель мэра Олег Буров.