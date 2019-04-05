﻿ Ушаков: решение о моем отстранении принималось не в кабинетах, а в бане, Mixnews.lv

Ушаков: решение о моем отстранении принималось не в кабинетах, а в бане (5)

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Эксклюзив | 5 апреля 2019 года, 12:16

Аргументы, на основе которых Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) во главе с Юрисом Пуце приняло решение отстранить Нила Ушакова от должности мэра Риги, юридически не подготовлены. Об этом в ходе пресс-конференции в Рижской думе заявил Ушаков, передает корреспондент Mixnews.

"Принято политическое решение. Каждая партия из правящей коалиции говорила о том, что такое решение будет принято. Оно было принято не в юридических кабинетах, а в Тауриньской бане. Юридически оно сделано плохо. Я не отказываюсь от ответственности за все то, что я делал в Рижской Думе с 2009 года. Но юридически оценивать можно только этот созыв", - подчеркнул Ушаков.

Он выразил уверенность в том, что апелляция, которую он намерен подать в суд в ответ на решение VARAM, будет рассмотрена не ранее следующих муниципальных выборов. То есть, указал Ушаков, он не сможет вернуться в кресло мэра в ближайшее время.

Как уже сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ранее заявил, что отстранение Ушакова от должности - не политическое решение.

Министр заявил, что решение VARAM защищает интересы всех рижан, налогоплательщиков от длительных незаконных действий руководства самоуправления.

Распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis прошедшей ночью. В распоряжении Пуце перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. В связи вступлением распоряжения министра в силу он становится рядовым депутатом Рижской думы. Как ранее указал Ушаков, обязанности рижского градоначальника на время его отстранения может исполнять заместитель мэра Олег Буров.

Комментарии 5
Хунта8 минут назад
Пуце отстранить и отдать под суд! Превышение и злоупотребление властью должны быть наказаны!
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Alex9 минут назад
"У меня глубокое убеждение, что латвийский народ может сделать правильный выбор", - сказал Пуце.
Усё понятно ,раз за народ пуца вспомнил...ночью ...в бане...
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Респект Нилу за остроумие!4 минуты назад
Согласен с Ушаковым. Только такие решения (без решения суда и без доказательств) принимаются в бане! Пуце должен быть отстранён от должности, которой он злоупотребляет.
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