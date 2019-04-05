﻿ ГПСС: огонь от старника сжигает все на своем пути - не жги свою землю!, Mixnews.lv

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Государственная пожарно-спасательная служба опубликовала видео пожара под Лиепаей, где под влиянием сильного ветра огонь от пожара прошлогодней травы очень быстро переметнулся как на деревья, так и на близстоящие здания.

"Помни — сжигание прошлогодней травы неконтролируемо! Будь ответственным — не жги свою землю!", - сказано в сообщении.

Ieskatam video no vakardienas ugunsgrēka Liepājas pusē, kur vēja ietekmē kūlas ugunsgrēka liesmas ļoti strauji pārmetās gan uz kokiem, gan uz blakus esošajām ēkām.



Atceries – kūlas degšana NAV kontrolējama! Esi atbildīgs – nededzini savu zemi! pic.twitter.com/3spiwGD1on — VUGD (@ugunsdzeseji) 5 апреля 2019 г.

Как констатирует ГПСС, в принципе, необходимо менять отношение самих жителей к этой проблеме. Кроме того, самоуправлениям необходимо ужесточать нормы и условия приведения в порядок территорий.

В последние дни в Латвии установилась солнечная и сухая погода, в связи с чем сохраняется высокая пожароопасность.

Как рнанее сообщила, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), с приходом солнечной и теплой погоды поджог старника зафиксирован на две недели раньше, чем в прошлом году — уже 21 февраля.

ГПСС напоминает, что сжигание сухой травы запрещено и наказуемо.

Ответственные службы ежегодно напоминают, что подобные действия причиняют не только материальный ущерб, но и пурон здоровью, а также угрожают жизни людей и животных.

За правонарушение можно применить штраф вплоть до 700 евро, однако, как сообщают в ГПСС, это не останавливает поджигателей.

ГПСС призывает людей не оставаться безразличными и, увидев возгорание, сразу же сообщать по телефону 112. При этом, важно точно назвать место, где совершен поджог.

Призыв не жечь прошлогоднюю траву публикуют не только работники ГПСС, которым приходится часто тушить подобные пожары, но и пользователи соцсетей.

В частности, пользователи соцсети Twitter публикуют призыв не жечь прошлогоднюю траву, адресованный людям от животных.