﻿ Политолог: отставка Ушакова выгодна всем, и ему самому тоже, Mixnews.lv

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Решение об отставке мэра Риги Нила Ушакова – политическое. Об этом в эфире радио Baltkom заявил политолог Кристиан Розенвалдс.

"Не думаю, что кто-то сегодня или вчера удивился принятому решения. Уже вчера все СМИ, по большому счёту это знали. Вопрос только в мотивах, нюансах", - сказал Розенвалдс.

Политолог отметил, что отстранение мэра Риги пойдет на пользу всем - и Нилу Ушакову, и Юрису Пуце.

"Ушаков вокруг себя сплачивает свой электорат, который, в формате протеста, в формате поддержки, будет его поддерживать. А Пуце должен был себя проявить. Мол, мы пришли работать, делать то, что ещё никто не делал. Показывают бдительность, движение. А латвийский электорат будет их поддерживать”, - заявил Розенвалдс.

Однако у политолога есть вопросы к некоторым действиям министерства регионального развития.

"Меня пугает, что у нас, в Латвии нет здравого мышления. Чтобы кто-то спросил, а что дальше? Что мы будем делать с другими мэрами? Почему трижды отстраненный Лембергс до сих пор находится у власти?", - указал Розенвалдс.

Эксперт также напомнил, что Ушаков на последних выборах в самоуправление Риги получил значительную поддержку горожан.

"Мы находимся в полупатовой ситуации. С одной стороны, есть решение народа. С другой стороны, надо смотреть на принципы. Предположим, другой мэр, в другом городе действительно ворует. Что же его, не снимать с должности, только потому, что его выбрал народ?", - заявил Розенвалдс.