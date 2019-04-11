﻿ Экс-депутат Госдумы: коррупция в России - способ управления страной, Mixnews.lv

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Экс-депутат Государственной думы РФ, политик Илья Пономарев заявил, что борьба с коррупцией в России реальных условиях страны — бессмысленна. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что в РФ преступления коррупционной направленности являются способом управления страной.

"Я сегодня с коррупционной точки зрения сравниваю Украину и Россию. В России, при Путине коррупция стала просто способом управления. При Ельцине она резко выросла — в Советском Союзе, конечно, уровень был гораздо ниже. Но при Ельцине коррупция воспринималась как беда или проблема. В Украине сейчас она также воспринимается, так как много государственных чиновников воруют, но все воспринимают это как проблему. В России воспринимается так — если не будет коррупции, то как управлять?", - подчеркнул он.

По мнению Пономарева, не коррумпированный человек в России сегодня не имеет шансов занять пост в среде государственных и муниципальных служащих.

"Я считаю, что человек не коррумпированный в России просто не имеет шансов занять никакую должность, потому что, если на мэра, губернатора или министра нет красной папочки, то его никогда не назначат, потому что он не будет подконтрольным. Когда возникает какая-то проблема, то его можно наказать и улучшить свой рейтинг за счет этого.

Классическим примером является история господина Арашукова, которого посадили за то, что они пролобировали в Чечне официальное списание задолженностей за газ, которым больше трех лет. Никакого экономического смысла тут нет, потому что за сроком давности и так нельзя взыскать долг, который больше трех лет. Но с точки зрения их газовой компании, которую они контролировали, это получалось очень важным, так как не висели эти безнадежные долги. Но они повлияли на регионы, политическую стабильность. Абызов, которого посадили патентованный жулик, которого сажать нужно было давно. Методы его часто были на грани бандитизма, он из нашего региона Новосибирского. Этот человек сделал состояние на грабеже жителей Новосибирска по коммунальным тарифам. Тем не менее, раньше его не наказывали. А сейчас, чтобы привлечь внимание и осадить системных либералов они это сделали. Это не борьба с коррупцией, это решение других политических проблем. Никто с коррупцией в России не борется. Не будет коррупции — не будет путинского режима", - отметил он.

Напомним, следственный комитет России предъявил обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве бывшему министру "открытого правительства" России Михаилу Абызову. Его подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., которые фигурант — по версии следствия — вывел за рубеж.

С мая 2012 по май 2018 года Абызов был министром по делам открытого правительства в правительстве Дмитрия Медведева и считался самым богатым в кабмине. В 2018 году Forbes оценил его состояние в 600 миллионов долларов. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» Абызов занял 162-е место.

Фото: facebook.com/iponomarev