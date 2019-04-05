﻿ "Спасибо вам за все 10 лет!": Ушаков поблагодарил рижан, Mixnews.lv

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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков поблагодарил всех рижан за оказанное ему доверие в течение 10 лет с момента его избрания градоначальником в 2009 году.

"Я хочу сказать спасибо всем рижанам, всем своим сторонникам за эти 10 лет работы! Нам вместе очень много удалось сделать для нашего города! Спасибо вам! Сейчас мне придется пройти путь этого давления и унижений, но в моем характере вы можете не сомневаться. Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями", - написал Ушаков в своем аккаунте на Facebook, где в том числе делится своей оценкой действий министра Юриса Пуце.

Как пишет Ушаков, за эти годы Юрису Пуце не удалось победить в конкурентной борьбе, поэтому министр прибег к такому противоправному методу, как смешение с должности.

"На выборах Рижской думы в 2017-м году нынешний министр Пуце получил около 5 000 голосов рижан. Я получил 105 000. За 10 лет победить меня в честной, открытой и демократической борьбе им не удавалось ни разу. Но сейчас другие времена – времена tiesiskuma без границ. Министр принял абсолютно противоправное решение и отстранил меня от должности. Его список нарушений — это попытка найти незначительные нарушения процедуры. Включая упрек в том, что ответ министру был послан обычной почтой, а не в электронном виде. Все это естественно будет оспорено в суде. Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не пуце и прочие политические лилипуты!», - сказано в сообщении.

Ушаков в своем обращении подчеркивает, что сам Пуце не отличается безупречной репутацией, так как его партия живет за счет бизнеса залов игровых автоматов.

"По словам министра, его решение о моем отстранении должно соответствовать "росту политической и правовой культуры". О политической культуре говорит политик, который создавал партию на деньги, полученные от бизнеса залов игровых автоматов? О какой политической культуре может говорить министр правительства, которое только что обмануло всех своих избирателей?", - написал Ушаков.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Ушаков сказал, что собирается обжаловать решение о его отстранении и уверен, что в суде опровергнет все упреки. Ушаков заявил также, что сам покроет все затраты, связанные с обжалованием распоряжения министра в суде.

Он выразил уверенность в том, что апелляция, которую он намерен подать в суд в ответ на решение VARAM, будет рассмотрена не раньше следующих муниципальных выборов. То есть, указал Ушаков, скорее всего, он не сможет вернуться в кресло мэра в ближайшее время. О сроках подачи аппеляции Ушаков говорить не стал.

Как уже сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ранее заявил, что отстранение Ушакова от должности - не политическое решение.

Министр заявил, что решение VARAM защищает интересы всех рижан, налогоплательщиков от длительных незаконных действий руководства самоуправления.

Распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis прошедшей ночью. В распоряжении Пуце перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.