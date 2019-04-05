﻿ Пуце: Ушаков даже в переписке к нашим министерством нарушил закон, Mixnews.lv

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Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков не смог соблюсти закон даже при коммуникации с Министерством охраны среды и регионального развития. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил глава министерства Юрис Пуце, передает корреспондент Mixnews.

По его словам, вопреки нормативным актам, Рижская дума прислала в министерство документы не в электронном виде, а в бумажном.

"Мы не пытаемся оштрафовать должностное лицо, основываясь лишь на каких-то технических нарушениях. Но в целом это, конечно, говорит об определенном отношении. Как видите, мы получили документы из Рижской думы в бумажной форме. Есть закон, который предписывает, что государственные и муниципальные структуры должны коммуницировать между собой только в электронном виде. То есть даже при предоставлении ответных разъяснений председатель Рижской думы нарушил закон. Такова ситуация, в которой Рижское самоуправление живет. Длительное, систематическое, бесстыжее нарушение закона", - сказал Пуце.

В свою очередь Ушаков в ходе пресс-конференции в Рижской думе назвал нелепыми упреки Юриса Пуце в неверном формате присланных документов.

"Восхитительно было читать упреки в том, что министр охраны среды и регионального развития получил от нас ответ не в электронный форме, а по почте. Мы являемся свидетелями политического шоу. Всем СМИ было сказано, что сейчас будет известие, приготовьтесь, вы с утра сможете обо всем уже говорить. Публикация решений ночью – это что-то новое в политике Латвии. Это все шоу создает профессиональная команда, которая умеет это делать на политическом уровне. Выглядит так, как это и выглядит", - отметил Ушаков.

Напомним, распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis прошедшей ночью. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme. Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.