﻿ Ковтун назвал Венедиктова "отыгранным материалом", Mixnews.lv

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Украинский политолог, участник политических ток-шоу на российских федеральных каналах Вячеслав Ковтун назвал главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", журналиста Алексея Венедиктова "отыгранным материалом".В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" Ковтун заявил это, отвечая на реплику слушателя.

"Вячеслав Николаевич, Алексей Венедиктов назвал вас и других, которые ходят на ток-шоу — куклой — подставным лицом. Ответьте господину Венедиктову", - попросил слушатель.

Ковтун принялся отвечать, не скрывая эмоций.

"Алексей Венедиктов — человек пенсионного возраста, которого не зовут больше к Путину, а он этим всегда гордился, он чувствует обиду за то, что о нем забыли. Все люди, которые находятся в фокусе общественного внимания для него соперники или он им простозавидует. Мне жаль Венедиктова, он уже отыгранный материал. До свидания!", - заключил политолог.

Напомним, Алексей Венедиктов с 1998 года занимает пост главного редактора радиостанции "Эхо Москвы".

В 2001 году Владимир Путин, разъясняя Венедиктову, кто он в его глазах, сказал: "Враги прямо перед тобой, ты с ними воюешь, потом заключаешь перемирие, и всё ясно. Предателя нужно уничтожить, раздавить. Знаете, Алексей, вы не предатель. Вы враг". Несмотря на непростые отношения, сложившиеся между ним и главным редактором "Эха" в период войны на Кавказе, Путин сказал несколько тёплых слов в адрес журналиста и возглавляемой им радиостанции. В 2005 году он поздравлял его телеграммой с 50-летием. В 2008 году Путин поздравил Венедиктова с Днём народного единства, пожелав "успехов в профессиональной деятельности".