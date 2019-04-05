﻿ И. о. мэра Риги: спасибо Трампу, теперь мы все заражены вирусом популизма, Mixnews.lv

И. о. мэра Риги: спасибо Трампу, теперь мы все заражены вирусом популизма (15)

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Эксклюзив | 5 апреля 2019 года, 18:13

Решение отстранить мэра Риги Нила Ушакова является результатом вируса популизма, которые активно распространяется в Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom заявил исполняющий обязанности председателя Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге!"). По его словам, общество стало слишком политизированным.

"После выборов президента в США мы все заболели вирусом популизма. Теперь все считают, чиновники воры и коррупционеры, за этим мы забыли, что есть и хорошие вещи. Ушаков был во главе Рижской думы 10 лет, такого в новейшей истории Латвии не было. Ушаков мой пятый начальник, мой пятый мэр. И трудно спорить, что именно при нем сделано очень много хорошего: музей, ВЭФ, сады, школы, льготы в транспорте, бесплатные обеды. Есть ошибки, но не только в Риге дороги плохие", - сказал он.

Напомним, распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis прошедшей ночью. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme. Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.

Комментарии 15
Весь популизм 1 час назад
в том , что раздувая щеки от "праведногогнева", " абсолютно честные " правдолюбы, защищают свои карманы . Отцы Игорного бизнеса теряют средствапосле решения Ушакова закрыто Игровые залы , в этом деле Пуце тоже "пострадавший". Вот вам истинная причина смещения , прикрытая " честными помыслами".
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доктор1 час назад
Таблетки выпей.... долбень
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Latviešu Patriots1 час назад
Vēl viena zagļa atrunas, tagad Trampa kungs būs vainīgs, ka un kā Ušakovs zog Ha Ha Ha
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