﻿ И. о. мэра Риги: спасибо Трампу, теперь мы все заражены вирусом популизма, Mixnews.lv

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Решение отстранить мэра Риги Нила Ушакова является результатом вируса популизма, которые активно распространяется в Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom заявил исполняющий обязанности председателя Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге!"). По его словам, общество стало слишком политизированным.

"После выборов президента в США мы все заболели вирусом популизма. Теперь все считают, чиновники воры и коррупционеры, за этим мы забыли, что есть и хорошие вещи. Ушаков был во главе Рижской думы 10 лет, такого в новейшей истории Латвии не было. Ушаков мой пятый начальник, мой пятый мэр. И трудно спорить, что именно при нем сделано очень много хорошего: музей, ВЭФ, сады, школы, льготы в транспорте, бесплатные обеды. Есть ошибки, но не только в Риге дороги плохие", - сказал он.

Напомним, распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis прошедшей ночью. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme. Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.