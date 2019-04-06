﻿ Юрмальчанку чуть не оштрафовали за то, что та собирала мусор в лесу, Mixnews.lv

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Муниципальная полиция Юрмалы хотела наказать женщину за то, что та якобы выбрасывает свои бытовые отходы в урну на общественном пляже. В эфире радио Baltkom она рассказала, что ей долго пришлось доказывать стражам правопорядка, что этот мусор она собрала в лесу, так как просто хотела сделать благое дело.

«Я живу в Пумпури. Каждую весну лес выглядит просто ужасно. Когда иду по дорожке до моря, всегда беру перчатки с собой, мешок и на ходу собираю мусор и выбрасываю в большие урны на пляже. А в прошлом году меня в лесу остановила полиция и мне долго им надо было доказывать, что этот мусор я не принесла из дома. Хотя у меня на руках были перчатки. После этого у меня пропал весь энтузиазм. В этом году убирать мусор уже не буду. Было очень обидно. Тем не менее, я надеюсь, что большая Толока пройдет успешно», - пояснила женщина.

Также она пожаловалась на то, что в Юрмале люди выгуливают своих собак на пляже.

«Есть полиция, но почему-то хозяевам животных замечания не делают, а я делаю. И каждый раз слышу в свой адрес упреки, грубости. Пока не будут наказывать тех, кто мусорит, мы так можем убирать с утра до вечера», - заключила жительница Юрмалы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, уже открыта регистрация на ежегодный весенний субботник - Большую Толоку. В этом году она пройдёт 27 апреля. И самым первым зарегистрировал своё место толоки президент Латвии Раймонд Вейонис - выбрав исторический земельный участок - территорию возле дома Зигфрида Анны Мейеровица.