﻿ Глава VSAA: платите налоги – пенсии в конвертах никто выдавать не будет!, Mixnews.lv

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Значительная часть общества в Латвии не осознает, что получая зарплаты в конвертах, они лишают себя достойной пенсии. Об этом в эфире радио Baltkom заявила директор Государственного агентства социального страхования (VSAA) Инесе Шмитиня.

По ее словам, теневая экономика по-прежнему составляет большую часть доходов населения.

"Мы знаем, что существует и теневая экономика, и зарплаты в конвертах. Поэтому если говорить о том, сколько люди реально получают и сколько они декларируют, уплачивая налоги – это две разные вещи. Наши социальные кампании как раз и нацелены на то, чтобы люди задумались – пенсии в конвертах никто платить не будет. Будут сухие цифры, которые мы уже сейчас постепенно накапливаем", - сказала Шмитиня.

При этом она отметила, что молодые люди в Латвии относятся к пенсионным накоплениям более ответственно.

"Новое поколение, которое сейчас только входит на рынок труда, которое избежало жуткие 90-е, когда у человека вообще не было прав, имеет совсем другое отношение. Они не говорят, что пенсия их не касается, что это касается только их бабушки. Они уже сейчас об этом думают", - сказала Шмитиня.

Напомним, в сентябре прошлого года в VSAA, основываясь на выкладках Службы госдоходов, подсчитали, что чтобы получить пенсию в размере тысячи евро латвийцам нужно проработать 40 лет и получать зарплату минимум в 1800 евро.

Фото: Flickr/Marco Verch