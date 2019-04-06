﻿ Глава VSAA: платите налоги – пенсии в конвертах никто выдавать не будет!, Mixnews.lv

Глава VSAA: платите налоги – пенсии в конвертах никто выдавать не будет! (31)
Значительная часть общества в Латвии не осознает, что получая зарплаты в конвертах, они лишают себя достойной пенсии. Об этом в эфире радио Baltkom заявила директор Государственного агентства социального страхования (VSAA) Инесе Шмитиня.
По ее словам, теневая экономика по-прежнему составляет большую часть доходов населения.
"Мы знаем, что существует и теневая экономика, и зарплаты в конвертах. Поэтому если говорить о том, сколько люди реально получают и сколько они декларируют, уплачивая налоги – это две разные вещи. Наши социальные кампании как раз и нацелены на то, чтобы люди задумались – пенсии в конвертах никто платить не будет. Будут сухие цифры, которые мы уже сейчас постепенно накапливаем", - сказала Шмитиня.
При этом она отметила, что молодые люди в Латвии относятся к пенсионным накоплениям более ответственно.
"Новое поколение, которое сейчас только входит на рынок труда, которое избежало жуткие 90-е, когда у человека вообще не было прав, имеет совсем другое отношение. Они не говорят, что пенсия их не касается, что это касается только их бабушки. Они уже сейчас об этом думают", - сказала Шмитиня.
Напомним, в сентябре прошлого года в VSAA, основываясь на выкладках Службы госдоходов, подсчитали, что чтобы получить пенсию в размере тысячи евро латвийцам нужно проработать 40 лет и получать зарплату минимум в 1800 евро.
Фото: Flickr/Marco Verch
Будешь платить налоги-не факт,что получишь пенсию-или помрешь до нее,или пенсионный возраст в Латвии будет лет 70,или того хуже-будет государство-банкрот.
Так что кто молодой-гуляйте,отдыхайте ,зарабатывайте и меньше всего думайте об государстве -они и без вас не обеднеют.