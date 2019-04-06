﻿ Зандерс: Пуце сам не в восторге от того, что Ушаков отстранен, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце не заработает никаких политических очков от того, что его ведомство отстранило от должности мэра Риги Нила Ушакова. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист, публицист и политический обозреватель Марис Зандерс.

По его словам, в большей степени отстранение от должности на руку самому Ушакову.

"Зная Пуце, насколько он осторожный человек, я думаю, он не поступил бы так, если бы у него не было аргументов. Я просто знаю его лично, и знаю, что он настолько расчетливый политик, что понимает, как это играет на руку Ушакову. То есть не думаю, что он сам в восторге от того, что все так произошло. Для Ушакова это хороший повод мобилизовать свой электорат. Все это, может быть, играет на руку Нацобъединению. Сам Пуце ничего от этого не выигрывает", - сказал Зандерс.

Напомним, распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis в ночь на 5 апреля. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.