﻿ Ринкевич назвал Twitter лучшим судом, Mixnews.lv

Ринкевич назвал Twitter лучшим судом (31)
"Суд Twitter - самый быстрый, справедливейший и объективнейший суд в мире, которому не нужно множество улик, фактов и копотливых процессуальных действий", - написал Ринкевич.
Tvitertiesa ir ātrākā, taisnīgākā un objektīvākā tiesa pasaulē, tai arī nevajag daudz pierādījumu, faktu un pinķerīgu procesuālu darbību— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 6 апреля 2019 г.
Как известно, глава внешнеполитического ведомства сам постоянный пользователь Twitter, часто использует его для публикаций важных заявлений как служебного, так и личного порядка. В частности, он именно в Twitter совершил несколько лет назад каминг-аут, признавшись в сексуальной ориентации, а также публиковал информацию о "черных списках" российских актеров.
Ты бы почитал, педик, что про тебя в этом же твиттере нормальные люди пишут.
Не торопился бы так хвалить-то!
Осудили в Твиттере и человек умер от угрызений совести в Монако или на Бали))