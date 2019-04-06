﻿ Ринкевич назвал Twitter лучшим судом, Mixnews.lv

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал лучшим судом из всех существующих твиттерский суд.

"Суд Twitter - самый быстрый, справедливейший и объективнейший суд в мире, которому не нужно множество улик, фактов и копотливых процессуальных действий", - написал Ринкевич.

Tvitertiesa ir ātrākā, taisnīgākā un objektīvākā tiesa pasaulē, tai arī nevajag daudz pierādījumu, faktu un pinķerīgu procesuālu darbību — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 6 апреля 2019 г.

Как известно, глава внешнеполитического ведомства сам постоянный пользователь Twitter, часто использует его для публикаций важных заявлений как служебного, так и личного порядка. В частности, он именно в Twitter совершил несколько лет назад каминг-аут, признавшись в сексуальной ориентации, а также публиковал информацию о "черных списках" российских актеров.