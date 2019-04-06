﻿ Ринкевич назвал Twitter лучшим судом, Mixnews.lv

Ринкевич назвал Twitter лучшим судом (31)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал лучшим судом из всех существующих твиттерский суд.

"Суд Twitter - самый быстрый, справедливейший и объективнейший суд в мире, которому не нужно множество улик, фактов и копотливых процессуальных действий", - написал Ринкевич.

Как известно, глава внешнеполитического ведомства сам постоянный пользователь Twitter, часто использует его для публикаций важных заявлений как служебного, так и личного порядка. В частности, он именно в Twitter совершил несколько лет назад каминг-аут, признавшись в сексуальной ориентации, а также публиковал информацию о "черных списках" российских актеров.

Комментарии 31
Адельфина3 часа назад
А судьи кто? Кого цитируют? Определенных личностей, широко известных в узких русофобских кругах. А метод - "хайли-лайкли".
Ты бы почитал, педик, что про тебя в этом же твиттере нормальные люди пишут.
Не торопился бы так хвалить-то!
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Алекс3 часа назад
Твиттер-это действительно самый гуманный суд для коррупционеров всех мастей и ориентаций,и предателей своих государств и их интересов.
Осудили в Твиттере и человек умер от угрызений совести в Монако или на Бали))
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Пророк3 часа назад
А ты тварь, которой на том свете ненависть к родителям зачтётся, хотя ты врёшь, ты овца безродная, промышляющая на дорогах, где дальнобойщиков ублажаешь.
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