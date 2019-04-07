﻿ Главврач: бич сегодняшней Латвии – брошенные немощные старики, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Сегодняшний бич врачей неотложной медицины – одинокие пожилые брошенные люди. Об этом в эфире программы "Личное утро" на радио Baltkom рассказал глава клиники приема пациентов и неотложной помощи "Гайльэзерс" Алексей Вишняков в интервью радио Baltkom.

"Это не только пролежни. Пациенты поступают с переохлаждениями, поступают не мытые много месяцев. Или соседка забеспокоилась, вызвала скорую, или родственники через год из Ирландии вернулись, увидели, что бабушка на полу лежит. Их привозят к нам, а нам их выписать некуда. Они занимают место, им нужен уход, в том числе, и медицинский. Никто из них не здоров", - пояснил Вишняков.

По его словам, в последние два-три года число таких пациентов заметно выросло, и он видит этому объективные причины.

"Я думаю, люди могут сейчас, конечно, иронично улыбнуться, но качество медицинского обслуживания улучшилось. Если раньше люди погибали от сердечно-сосудистых заболеваний, то сейчас им ставят стенты в сердце, если они регулярно принимают лекарства, они значительно улучшают качество жизни, и пожилых людей становится все больше и больше. А молодые люди, которые не находят себя в Латвии, покидают нашу страну", - сказал врач.

При этом, как говорит врач, увеличение продолжительности жизни подразумевает и негативные стороны.

"В какой-то момент приходит вот эта немощность. Ну понимаете, если человек не умер от инфаркта, не погиб в аварии, то немощность рано или поздно приходит. И вот это самое страшное, когда нога у тебя зацепилась за коврик, ты упал, сломал ногу, телефон в двух метрах от тебя лежит на тумбочке и ты просто лежишь и ждешь, что что-нибудь случится. И таких случаев мы видим все больше и больше", - рассказал Алексей Вишняков.

Фото: Pixabay