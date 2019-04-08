﻿ "Надо выбрать самого большого кретина": экс-глава NEPLP о назначении Гиелса, Mixnews.lv

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Снятие с должности бывшего председателя правления LTV Ивара Белте и назначение на этот пост Эйнара Гиелса является политическим заказом. Об этом в эфире радио Baltkom заявил профессор теории коммуникации Высшей школы Turība, экс-глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Айнарс Димантс.

"Меня удивило это решение. Даже как потребитель СМИ, если посмотреть интервью с Гиелсом, то он не показал никаких положительных качеств. Здесь сработала формула "надо выдвинуть самого большого кретина", как сказал бы Андрис Шкеле. Здесь либо глупость, либо саботаж", - сказал Димантс.

Он добавил, что в таком решении Совета по электронным СМИ просматривается закономерность.

"С самого начала состав этого совета выполняет заказ предыдущего парламента, то есть заказ своего избирателя. Все об этом свидетельствует. Один из первых шагов было освобождение от обязанностей предыдущего правления членов Латвийского радио. За несколько месяцев до конца срока, надо было всех убрать, кто был выдвинут предыдущим составом NEPLP. Перед Новым годом было принято не аргументированное решение по отношению к тогдашнему главе LTV Ивару Белте. Поскольку NEPLP является советом предприятия, то по закону он имеет право высказать свое недоверие без какой-либо аргументации». - пояснил профессор.

Напомним, Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) призвала Национальный совет по электронным СМИ отменить решение об утверждении членов правления LTV и объявить повторный конкурс. ЛАЖ считает, что выбранные советом новые члены правления телеканала по сути не соответствуют условиям конкурса и высоким требованиям к должности.