﻿ АНОНС: на радио Baltkom - предприниматель Евгений Чичваркин, Mixnews.lv

АНОНС: на радио Baltkom - предприниматель Евгений Чичваркин (10)
Эксклюзив | 8 апреля 2019 года, 10:49
Во понедельник, 8 апреля, после 14 часов на радио Baltkom, в эфире программы "Абонент доступен" - проживающий в Лондоне российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин.
Прямая видеотрансляция на странице Mixnews в Facebook и тут.
Фото: Flickr/Chichvarkin
Что, в Латвии у людей не стало проблем?
Или битесь, что вдруг что-нибудь пропоют не в лад?