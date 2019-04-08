﻿ АНОНС: на радио Baltkom - предприниматель Евгений Чичваркин, Mixnews.lv

АНОНС: на радио Baltkom - предприниматель Евгений Чичваркин (10)

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Эксклюзив | 8 апреля 2019 года, 10:49

Во понедельник, 8 апреля, после 14 часов на радио Baltkom, в эфире программы "Абонент доступен" - проживающий в Лондоне российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин.

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Фото: Flickr/Chichvarkin

Комментарии 10
Опа!1 час назад
Очередное Чипутило-либераст с обсиранием России вылез?
1
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АЛ21 час назад
Балтком продолжает либерастов и предателей пиарить... Помойка, а не радио!
3
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Адельфина1 час назад
А латвийских предпринимателей пригласить слабо? - чем приглашать бывших российских, или вашу привычную либерастическую шваль?
Что, в Латвии у людей не стало проблем?
Или битесь, что вдруг что-нибудь пропоют не в лад?
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