﻿ АНОНС: на радио Baltkom - предприниматель Евгений Чичваркин, Mixnews.lv

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Во понедельник, 8 апреля, после 14 часов на радио Baltkom, в эфире программы "Абонент доступен" - проживающий в Лондоне российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин.

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Фото: Flickr/Chichvarkin