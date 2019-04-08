﻿ Раевский: зависимость "Согласия" от Ушакова не приведет ни к чему хорошему, Mixnews.lv

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Уже давно было понятно, что зависимость партии "Согласие" от личности отстранненого мэра Риги Нила Ушакова. Об этом радио Baltkom сказал политолог Филипп Раевский. По его словам, теперь партии придется искать новое "лицо".

"Было ясно, что зависимость от Ушаков не приведет ни чему хорошему. Это было хорошо, он помогал партии. Но если мы говорим о самой партии и ее будущем, то тут могут быть проблемы. Да, он не с Луны свалился, но он "раскачался" за эти годы. И его личный вклад тоже очень большой. В кого теперь вкладывать? Это всегда проблематично, надо точно понять. Они не могут ошибиться. Эта дилемма будет терзать "Согласие"", - сказал он.

Напомним, распоряжение Пуце об отстранении от должности главы Рижской думы Нила Ушакова появилось в официальном издании Latvijas Vēstnesis в ночь на 5 апреля. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.

Отстраненный мэр является первым номеров в списке кандидатов в Европарламент от партии "Согласие".

Фото: Flickr/Saskaņa