﻿ "Ему не нужная слава такой ценой": Бертман рассказал о Серебренникове, Mixnews.lv

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Российский театральный режиссер, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера", народный артист России Дмитрий Бертман считает, что помещенный под домашний арест из-за обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, режиссер Кирилл Серебренников не испытывал необходимости получить мировую известность такой ценой. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" Бертман отметил, что их с Серебренниоковым связывает долгая творческая дружба.

"Для Кирилла это сыграет положительную роль только в том смысле, что его имя теперь обрело какую-то известность, но я думаю, что такая известность ему не нужна. Это слишком дорогая цена. Тем более, что он и так очень востребован среди режиссеров не только российских", - отметил Бертман.

Бертман отметил, что убежден в непричастности Серебренникова к мошенническим схемам.

"Вся театральная общественность встала на защиту Кирилла, естественно, так как он из нашего цеха. Но мы не знаем, как все это будет дальше развиваться, очень надеемся, что все это как-то выйдет нормально. Насчет политического аспекта не уверен до конца, потому что там идет дело по экономическим каким-то вещам. Я уверен, что сам Кирилл не имеет к этому никакого отношения", - заявил он.

Напомним, 8 апреля суд освободил художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. Режиссер был под домашним арестом с 23 августа 2017 года Серебренников после решения суда сказал Интерфаксу, что в ближайшее время вернется на работу.

Фото: Flickr/ Деловое сообщество