﻿ Ушаков: не хочу, чтобы в Рижскую думу пришли националисты и все развалили, Mixnews.lv

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Отстраненный от исполнения должностных обязанностей председатель Рижской думы Нил Ушаков заявил в эфире радио Baltkom, что будет поддерживать и.о председателя самоуправления Олега Бурова и вице-мэра Вадима Баранника, на которых, по его словам, оказывается колоссальное давление.

"Для меня не важно удержать собственное кресло, важно, чтобы мои дела и моя команда дальше работали. Я по-человечески не хочу, чтобы все, что мы делали для рижан, развалилось. Я не хочу, чтобы пришли националисты и разнесли все – от детских садов до проездов. Тогда получится второе правительство, но только страшнее", - сказал Ушаков.

Он указал, что Рижской думой продолжит руководить команда из двух партий.

"32 депутата, которые шли на муниципальные выборы в 2017 году, продолжат работать. Это уникальная команда из двух партий, которая работает вместе уже 10 лет. И это не просто, учитывая огромное давление. Сейчас даже если включишь утюг, можно услышать, что во всем виновата Рижская дума. Если под машину попадает кошка, то будет виновато "Согласие". Сейчас начнутся ремонты дорог, и все снова будут ругать думу, что везде все ремонтируется. Я, как лидер партии, приложу все усилия, чтобы у ребят все получилось. Я хочу пожелать сил, мудрости, стойкости и терпения Вадиму и Олегу, так как на них сейчас все будут кидаться. Вадима сейчас упрекают даже за то, что у него неправильное произношение. Депутаты открыто издеваются. Есть даже яркий националист, которая училась в России, жила в Москве, а теперь говорит Вадиму, что он слова произносит неправильно. Видимо, произношение ключевое в политике", - отметил Ушаков.

Он добавил, что будет продолжать стоять на своем.

"Если кто-то рассчитывает, что у меня такой характер, что я сломаюсь… Не дождетесь! Не сломаюсь и останусь со своими избирателями и буду работать для них вне зависимости от статуса, места и расположения кабинета", - заключил Ушаков.

Напомним, 5 апреля, ночью, Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова от должности мэра .

Как пояснил Пуце, в течение двух месяцев чиновники его ведомства скрупулезно изучали все документы, связанные с решениями Ушакова по отношению к муниципальному предприятию Rīgas satiksme. В итоге, как выразился Пуце, было констатировано "длительное, систематическое и бессовестное нарушение законов".

В свою очередь Ушаков заявил, что во время своей 10-летней работы в Рижской думе допускал ошибки, но коррупционный скандал в Rīgas satiksme не считает своей виной.