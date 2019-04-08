﻿ Экс-депутат Госдумы РФ назвал себя "уважаемым врагом Путина", Mixnews.lv

Экс-депутат Госдумы РФ назвал себя "уважаемым врагом Путина" (10)

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Эксклюзив | 8 апреля 2019 года, 16:54

Экс-депутат Государственной думы, политик Илья Пономарев считает, что является личным врагом президента России Владимира Путина. В программе "Абонент доступен" на радио Baltkom он подчеркнул, что сделал этот вывод после личного общения с главой государства.

Также он отметил, что включен в категорию "уважаемых врагов" президента РФ.

"У него есть разные враги. Разная категория врагов. Для него самая распространенная категория врагов — это предатели. Для него предатель – это любой человек, который был на его стороне, а потом по той или иной причине от него отказался. Борис Березовский был на его стороне и от этого отошел. Борис Немцов помогал Путину вначале 2000-х годов, а потом отошел - это категория предателей. Есть категория уважаемых врагов, которые с самого начала были против и об этом говорили. Например, Алексей Веннедиктов — глава "Эхо Москвы", он для него уважаемый враг. Я думаю, что я нахожусь в этой же категории, так как Путин знает, что я никаких денег нигде не брал, за государственный счет не жил, никогда сторон не менял. У меня была возможность с ним это обсудить лично. Поэтому я могу это говорить не только на основе догадок, но и на основе личного общения", - сказал Пономарев.

Напомним, в интервью радио Baltkom Пономарев также заявил, что когда Владимир Путин покинет пост, Украина и Россия могут стать частью Единого Европейского пространства.

Фото: facebook.com/iponomarev

Комментарии 10
ВВС3 часа назад
Радио Baltkom постоянно откапывает такую шушеру для общения, что диву даёшся. Не исключение и эта "персона", которая такого самомнения о себе и включившая себя аж в категорию "уважаемых врагов". О нём уже давным-давно забыли, но нет.., нужно же ещё разок что-то пукнуть в эфире...
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мда3 часа назад
много тяфка о себе думает..
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Алекс3 часа назад
Среди россмйских либералов есть несколько групп,сформированных Госдепом,а если точнее,то демократами США,которые оплачиваются по разному в целях экономии-это либералы,недовольные Путиным.
-Либералы-борцы с Путиным.Как Навальный,например.
И третья категория-самая высокооплачиваемая-это личный враг Путина,даже если Путин об этом не знает.Но в эту каиегорию пападают не все-только по великому блату))
У нас ведь тоже на должность главного метеоролога с зарплатой большет5 тыс.евро не сядет человек с улицы)))
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