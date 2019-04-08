﻿ Чичваркин на Baltkom: неграждане в Латвии - это правильно, надо и в РФ такое ввести, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин считает разделение населения Латвии на граждан и неграждан правильным решением государства. Об это он заявил в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Чичваркин отменил, что подобный юридический статус стоило бы ввести и в России.

"Я знаю, что в Эстонии и Латвии есть неграждане — это очень правильно. Я считаю, что это (то, что определенная часть населения не имеет избирательных прав — Mixnews) очень правильно. Нужно то же самое применить и в России, заставить всех сдать экзамен. Еще не должны голосовать те, кто живет на пособие. Ты не можешь умирать от голода в XXI веке, то есть живешь на пособие — имеешь право. Таким людям, безусловно, нужно протянуть булку хлеба и руку помощи, но голосовать они не должны. Маленький шажок назад к греческим истокам демократии нам бы не помешал", - сказал Чичваркин.

Отметим, по состоянию на 1 января 2019 года, насчитывалось 224 670 неграждан, проживающих в Латвии, а также 5105 неграждан Латвии вне ее территории.

Фото: .facebook.com