﻿ Америкс: теперь Рижская дума будет работать в более агрессивной обстановке, Mixnews.lv

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В Риге есть целый список нерешенных задач, поэтому ни о каком роспуске Рижской думы не может быть и речи, сказал в эфире радио Baltkom бывший вице-мэр столицы Андрис Америкс. Таким образом он прокомментировал призыв некоторых политиков не только об увольнении мэра Риги, но и роспуске всего рижского самоуправления.

"Я могу сказать про депутатов. Как они работали в предыдущем созыве, так они будут работать в этом созыве. Да, сегодня есть намного больше политического противостояния. Однозначно. Сегодня есть более агрессивные заявления. Да! Но еще раз повторю, то что мы делали, то что мы ремонтировали - будь-то школа или детский сад - эта работа будет продолжена. Да, большие проекты не так просто реализовать, тяжело с новыми правилами строительства добиться результата - конкурсы, обжалования, строители между собой воюют... Но, мы однозначно пришли работать в Ригу и будем работу продолжать независимо ни от чего", - сказал бывший вице-мэр Риги.

По словам Америкса, Рижская дума намерена заручиться поддержкой Сейма в вопросе привлечения софинансирования ЕС, так как многие проекты в Риге имеют государственное значение.

"На сегодня мы хотим, чтобы была и парламентская поддержка, в том числе по еврофондам. Мы хотим получить и от Европы получить, потому что Рига - это сейчас 55% от всей экономики Латвии, здесь живет и работает половина всех жителей Латвии. Ну как, асфальт же не имеет политической принадлежности. Его надо делать будь ты одной или другой веры, или разных политических взглядов. Поэтому мы будем продолжать работать!", - сказал Америкс.

Напомним, глава Министерства среды и регионального развития Юрис Пуце своим указом отстранил 5 апреля от должности главу Рижской думы Нила Ушакова. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.

Некоторые политики высказали мнение, что отстранением Ушакова всех проблем не решить, поэтому надо работать над роспуском всей думы.

17 декабря 2018 года Андрис Америкс ушел в отставку после коррупционного скандала в Rīgas satiksme. По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksme, однако он принял решение уйти, поскольку его репутация запятнана. Покинув должность вице-мэра, Америкс сохранил мандат депутата Рижской думы.

Америкс занимал должность заместителя градоначальника с 2010.