﻿ За возвращение Ушакова в кресло мэра Риги собрано более 10 тысяч подписей, Mixnews.lv

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За несколько дней собрано более 10 317 подписей латвийцев под петицией за возвращение Нила Ушакова в кресло мэра Риги. На сайте change.org, где проходит сбор подписей, обозначена следующая цель - собрать 15 000 подписей.

Как сообщалось ранее, на сайте change.org инициирована акция по сбору подписей под петицией, с требованием вернуть Нила Ушакова в кресло мэра Риги. Инициатива была размещена 5 апреля.

Автор петиции Елена Вершинина уверена, что отставка мэра Риги - Нила Ушакова - является неправомерной провокацией со стороны оппонентов.

"Считаю, что именно Нил Ушаков достоин занимать должность мэра Риги, поскольку ни один другой кандидат никогда не сделал и не сделает столько, сколько Нил Ушаков сделал и еще мог бы сделать за время пребывания в должности мэра и за время плодотворной работы как мэра Риги", - считает автор.

Вершинина обратилась с просьбой поддержать петицию своими подписями и распространить информацию о петиции.

Напомним, глава Министерства среды и регионального развития Юрис Пуце своим указом отстранил 5 апреля от должности главу Рижской думы Нила Ушакова. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.

Некоторые политики высказали мнение, что отстранением Ушакова всех проблем не решить, поэтому надо работать над роспуском всей думы.

Отстраненный мэр является первым номеров в списке кандидатов в Европарламент от партии "Согласие".