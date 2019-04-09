﻿ За возвращение Ушакова в кресло мэра Риги собрано более 10 тысяч подписей, Mixnews.lv

За возвращение Ушакова в кресло мэра Риги собрано более 10 тысяч подписей (13)

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Эксклюзив | 9 апреля 2019 года, 21:04

За несколько дней собрано более 10 317 подписей латвийцев под петицией за возвращение Нила Ушакова в кресло мэра Риги. На сайте change.org, где проходит сбор подписей, обозначена следующая цель - собрать 15 000 подписей.

Как сообщалось ранее, на сайте change.org инициирована акция по сбору подписей под петицией, с требованием вернуть Нила Ушакова в кресло мэра Риги. Инициатива была размещена 5 апреля.

Автор петиции Елена Вершинина уверена, что отставка мэра Риги - Нила Ушакова - является неправомерной провокацией со стороны оппонентов.

"Считаю, что именно Нил Ушаков достоин занимать должность мэра Риги, поскольку ни один другой кандидат никогда не сделал и не сделает столько, сколько Нил Ушаков сделал и еще мог бы сделать за время пребывания в должности мэра и за время плодотворной работы как мэра Риги", - считает автор.

Вершинина обратилась с просьбой поддержать петицию своими подписями и распространить информацию о петиции.

Напомним, глава Министерства среды и регионального развития Юрис Пуце своим указом отстранил 5 апреля от должности главу Рижской думы Нила Ушакова. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.

Некоторые политики высказали мнение, что отстранением Ушакова всех проблем не решить, поэтому надо работать над роспуском всей думы.

Отстраненный мэр является первым номеров в списке кандидатов в Европарламент от партии "Согласие".

Комментарии 13
заждался Сталина1 час назад
и прочая нечисть... а кто же ты? Ты мерзавец и волосинки с их жопы не стоишь.
3
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Что-то1 час назад
педики раскудахтались,про пилу напомнить?Пора?Применять?
4
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11 час назад
Какой хороший портал, в отличие от этой срани поганой "Делфи", который набрал журналистишек из обанкротившихся мелких газетёнок типа Digital Times, Riga.lv, который своим созвучием позорит такую выдающуюся систему программирования Delphi, банит за правдивые речи, но эти речи против нациков, я плюю в рожу Делфи 1000 раз, да чтоб вы обанкротились навсегда и сгинули в мусорном баке!
2
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