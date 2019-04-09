﻿ Агешин: бедность для Латвии страшнее терроризма, Mixnews.lv

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Агешин: бедность для Латвии страшнее терроризма (23)

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Эксклюзив | 9 апреля 2019 года, 10:02

Терроризм – не самая страшная угроза Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член комиссии по национальной безопасности, депутат Сейма от партии "Согласие" Валерий Агешин, комментируя отчет Службы госбезопасности (СГБ) о своей деятельности за прошедший год.

"Моя субъективная точка зрения – в числе угроз национальной безопасности не столько терроризм, сколько бедность и отдельные болтливые государственные лица", - заявил он.

Он добавил, что малая опасность от терроризма может помочь экономике страны.

"Уровень террористических угроз, угроз национальной безопасности Латвии низкий, и это очень хорошо. Такой аргумент можно использовать как дополнительный инструмент для привлечения инвестиций в нашу страну", - сказал Агешин.

Также Агешин высказал мнение, что иностранные студенты, которые используют учебу лишь как предлог для попадания в Еврпопу, долго в Латвии не задержатся.

"Нужно поступать так, как поступают в любом уважающем себя вузе. Если студент не ходит на лекции, не сдаёт экзамены, ему грозит что? Исключение", - сказал он.

Напомним, что среди прочего в отчете СГБ указано, что выдавая себя за студентов, в Латвию могут приехать радикально настроенные лица, получив, таким образом, возможность свободно перемещаться также в других странах Шенгенской зоны.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 23
Адельфина2 часа назад
Всегда странно наблюдать, как сытый и довольный жизнью депутат рассуждает о бедности!
Чть ты в ней понимаешь, болтливый популист?
Чем болтать, откажись от части своей зряплаты, и начинай оплачивать сам свой бензин!

Вы уже все просто бесите.
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Алекс2 часа назад
Система безопасности страны ,которая может быть нарушена от местных жителей,которых е...т в хвост и в гриву,отработана за долгие годы .Протестного движения здесь нет и не будет по многим факторам,поэтому можно смело творить что хочешь ,грабя страну и людей.
Поэтому Агешин не прав.Бедность не несет никакой угрозы Латвии.Абсолютно.
Даже если вдруг гипотетически все население Латвии станет нелояльным правительству и то в стране будет тишина.,,Настоящих буйных уже не осталось -вот и нету вожаков,,
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Янис2 часа назад
Эти идиоты понятия не имеют что такое - Инвестиции, а используют это понятие направо и налево в пару с - инновацией. Инвестиции это не мана небесная, инвестициями должно заниматься само государство, ждать инвестиций частного характера из вне это вверх идиотизма и гнать поганной метлой таких управленцев с госструктур. Частные инвестиции это всегда кратковременная прибыль, вложили, поделили и убежали! Особенно в таких странах как Латвия, где нет никакой определености и стабильности, не знаешь выдумает принтер по законам сейм через месяц. Или захват рынка (Максима, Рими и т.д.), в начале когда идёт захват рынка, они вкладывают свой капитал, как рынок обхвачен, минимизируют максимально издержки и только изымают прибыль и с этого момента такие "инвесторы" начинают работать в государстве как паразиты, не давая развитию и гнобля целые отрасли народного хозяиства (литовские, китайские, польские товары - местные погибают). Развитием страны, должна заниматся сама страна, инвестировать сама в себя, это закон! Это факты и матанализ, но эта "элитка" которая сидит по 20 лет на своих жирных местах - недоучки! Гнать их надо! Иначе ничего не будет, никакого развития, а только загнивание и разруха.
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