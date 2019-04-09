﻿ Агешин: бедность для Латвии страшнее терроризма, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Терроризм – не самая страшная угроза Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член комиссии по национальной безопасности, депутат Сейма от партии "Согласие" Валерий Агешин, комментируя отчет Службы госбезопасности (СГБ) о своей деятельности за прошедший год.

"Моя субъективная точка зрения – в числе угроз национальной безопасности не столько терроризм, сколько бедность и отдельные болтливые государственные лица", - заявил он.

Он добавил, что малая опасность от терроризма может помочь экономике страны.

"Уровень террористических угроз, угроз национальной безопасности Латвии низкий, и это очень хорошо. Такой аргумент можно использовать как дополнительный инструмент для привлечения инвестиций в нашу страну", - сказал Агешин.

Также Агешин высказал мнение, что иностранные студенты, которые используют учебу лишь как предлог для попадания в Еврпопу, долго в Латвии не задержатся.

"Нужно поступать так, как поступают в любом уважающем себя вузе. Если студент не ходит на лекции, не сдаёт экзамены, ему грозит что? Исключение", - сказал он.

Напомним, что среди прочего в отчете СГБ указано, что выдавая себя за студентов, в Латвию могут приехать радикально настроенные лица, получив, таким образом, возможность свободно перемещаться также в других странах Шенгенской зоны.

Фото: flickr.com/Saeima