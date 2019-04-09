﻿ Глава Госцентра радио и телевидения покинул пост, Mixnews.lv

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Из Латвийского государственного телерадиоцентра (ЛГТРЦ) ушли председатель его правления Янис Бокта и член правления Алдис Лукашинскис, подтвердил Бокта радио Baltkom.

Как заявил министр сообщения Талис Линкайтс, сегодня он получил информацию, что оба члена правления решили уйти по собственному желанию.

На освободившиеся должности будет объявлен конкурс.

В правлении ЛГТРЦ продолжает работать Индулис Шкибелис.

ЛГТРЦ является главным оператором сети вещания радио и телевизионным программ в Латвии.

Фото: lvrtc.lv