﻿ Глава Госцентра радио и телевидения покинул пост, Mixnews.lv

Глава Госцентра радио и телевидения покинул пост (4)
Эксклюзив | 9 апреля 2019 года, 12:51
Из Латвийского государственного телерадиоцентра (ЛГТРЦ) ушли председатель его правления Янис Бокта и член правления Алдис Лукашинскис, подтвердил Бокта радио Baltkom.
Как заявил министр сообщения Талис Линкайтс, сегодня он получил информацию, что оба члена правления решили уйти по собственному желанию.
На освободившиеся должности будет объявлен конкурс.
В правлении ЛГТРЦ продолжает работать Индулис Шкибелис.
ЛГТРЦ является главным оператором сети вещания радио и телевизионным программ в Латвии.
Фото: lvrtc.lv
Придут такие же дебилы. Место тёплое и доходное!
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Фу-ух!!! Ну, слава тебе, Господи!!!
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Paldies Dievam, tie nebūs tādi kā tu Ha Ha Ha
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