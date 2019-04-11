﻿ Чичваркин: я продал Родину, агитируя за Путина и Медведева, Mixnews.lv

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Российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин рассказал, что продал Родину в 2008 году, когда в ходе президентской гонки в России агитировал голосовать за кандидата Дмитрия Медведьева. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он признался, что сделал это из корыстных соображений.

"Продал Родину я в тот короткий период, когда участвовал в агитационной программе. Когда я записывал ролики с участием Путина. В этот момент я на время, к сожалению, родину продал, так как мне очень хотелось сохранить свои деньги", - рассказал предприниматель.

Чичваркин отметил, что не был искренен, записывая агитационный ролик в поддержку Медведева.

"Я тогда тренировался у зеркала целый вечер. Пытался произнести слова «как я люблю советскую власть». Я смог это сделать в какой-то степени, но это не помогло. Я хороший пример для всех тех, кто захочет покривить душой во спасение своего бизнеса", - подчеркнул он.

На вопрос, жалеет ли он о сделанном, Чичваркин ответил уклончиво.

"Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Я бы сделал что-то другое, может быть еще хуже", - подытожил он.

Напомним, во время президентских выборов в РФ в 2008 году избранным на должность президента Российской Федерации стал Дмитрий Анатольевич Медведев, набравший 70,28 % голосов избирателей.