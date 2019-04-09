﻿ Линдерман назвал отчет СГБ "сплошным надуванием щек", Mixnews.lv

Линдерман назвал отчет СГБ "сплошным надуванием щек" (16)
Новый отчет Службы госбезопасности (СГБ), в котором говорится, что иностранные студенты могут представлять собой угрозу государству, является имитацией рабочей деятельности, заявил политический активист и общественный деятель Владимир Линдерман в эфире радио Baltkom.
"Я думаю, что просто СГБ должна продемонстрировать свои новые усилия в этот период гибридной войны. Считаю, что весь этот доклад – сплошное надувание щек", - сказал Линдерман.
В отчете СГБ указано, что, выдавая себя за студентов, в Латвию могут приехать радикально настроенные лица. Однако, по мнению Линдермана, террористическая угроза в современном мире исходит не от приезжающих иностранцев.
"Опыт других стран, например, Франции, показывает, что большинство терактов совершили местные граждане, а не иностранцы", - заявил Линдерман.
Он считает, что СГБ в своем отчете завышает реальную опасность от шпионажа.
"Я знаю ситуацию, всего по делу шпионажа 3 процесса, закончен один. А из отчета следует, что все вокруг шпионы. А того, кого осудили, сделали это без доказательств, он просто признал свою вину, чтобы выйти из тюрьмы", - заявил активист.
Напомним, СГБ в рамках своей компетенции сотрудничает в контроле за въездом иностранцев, проверяя иностранцев из стран с повышенным присутствием террористических группировок и других связанных с терроризмом рисков.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество визовых запросов от представителей таких стран немного сократилось, а заявлений на получение разрешения на пребывание увеличилось.
Т.ч.потомок великих и могучих крестьян,помолчать бы тебе лучше:)))
Mans tēvs Harijs Dortholcs vairāk kā 50 gadus ir nostrādājis Rīgas satiksmē un bučojis Ušakova pakaļu, taču kad Ušakovs atteicās uzdāvinām manam tēvas Tilde biroju, viņš apvainojās un pameta darbu.
1997. gadā neveiksmīgi veicu ieguldījumu AS Dominante capital 1125 LVL apmērā.
esmu kruts:))) Až lepnam jāpaliek:)))
Bet ja nopietni, esmu parasts Latviešu nacionālists un Patriots, cilvēks, kas labi atceras okupāciju, cilvēks, kas 1990 gadā nenobijās no Lietuvā krievu armijas izlietajām asinīm kopā ar domubiedriem no Tautas Frontes stāvēja uz barikādēm. Lūk kas es esmu! Un nenožēloju nevienu Tautas Frontes un citu Latvisko partiju, ko mēs ievēlētām Saeimā, pieņemtos lēmumus un likumus! Par stipru Nacionālu Latvisku Latvijas republiku!