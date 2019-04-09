﻿ Линдерман назвал отчет СГБ "сплошным надуванием щек", Mixnews.lv

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Новый отчет Службы госбезопасности (СГБ), в котором говорится, что иностранные студенты могут представлять собой угрозу государству, является имитацией рабочей деятельности, заявил политический активист и общественный деятель Владимир Линдерман в эфире радио Baltkom.

"Я думаю, что просто СГБ должна продемонстрировать свои новые усилия в этот период гибридной войны. Считаю, что весь этот доклад – сплошное надувание щек", - сказал Линдерман.

В отчете СГБ указано, что, выдавая себя за студентов, в Латвию могут приехать радикально настроенные лица. Однако, по мнению Линдермана, террористическая угроза в современном мире исходит не от приезжающих иностранцев.

"Опыт других стран, например, Франции, показывает, что большинство терактов совершили местные граждане, а не иностранцы", - заявил Линдерман.

Он считает, что СГБ в своем отчете завышает реальную опасность от шпионажа.

"Я знаю ситуацию, всего по делу шпионажа 3 процесса, закончен один. А из отчета следует, что все вокруг шпионы. А того, кого осудили, сделали это без доказательств, он просто признал свою вину, чтобы выйти из тюрьмы", - заявил активист.

Напомним, СГБ в рамках своей компетенции сотрудничает в контроле за въездом иностранцев, проверяя иностранцев из стран с повышенным присутствием террористических группировок и других связанных с терроризмом рисков.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество визовых запросов от представителей таких стран немного сократилось, а заявлений на получение разрешения на пребывание увеличилось.