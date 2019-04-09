﻿ Глава телерадиоцентра о своем уходе: мнения разошлись, я решил уступить, Mixnews.lv

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Председатель правления Латвийского государственного телерадиоцентра (ЛГТРЦ) Янис Бокта в эфире радио Baltkom рассказал, почему он и его коллеги решили покинуть свои должности.

"Позади 20 лет работы. Предприятие за это время развивалось, мы продолжали работу над рядом больших проектов. Не могу сказать, что мы все пришли к общему видению тех событий, которые происходят на предприятии. Мы решили оставить пост, чтобы дать шанс кому-нибудь другому поработать на этой должности", - пояснил Бокта.

Он надеется, что проект реконструкции Рижской телевизионной башни продолжится.

"Реконструкция и заключение договора запланированы на конец года. Мне кажется, что здесь изменений никаких быть не должно, хотя новое руководство может решить иначе", - заключил Бокта.

Напомним, как ранее писал Mixnews, министр сообщения Талис Линкайтс сегодня получил информацию, что члены правления Латвийского государственного телерадиоцентра Янис Бокта, Алдис Лукашинскис и Индулис Шкибелис решили уйти по собственному желанию.