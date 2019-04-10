﻿ "Чувствую шарм СССР": Чичваркин удивлен латвийскими жителями, Mixnews.lv

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"Чувствую шарм СССР": Чичваркин удивлен латвийскими жителями (29)

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Эксклюзив | 10 апреля 2019 года, 20:04

Российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин, который 8 апреля стал гостем программы "Абонент доступен" во время интервью не скрывал удивления от некоторых вопросов и реплик слушателей радио Baltkom.

"Я просто не знал какая ваша аудитория, я прям чувствую голос людей, которые решали быть мне в комсомоле или нет. Чувствуется такой тяжелый советский шарм!", - отметил он.

Также он добавил, что не ожидал услышать в Латвии сторонников распавшегося СССР.

"Я не ожидал от просветленных стран Балтии таких вопросов", - иронично отметил Чичваркин после реплики радиослушательницы.

Напомним, в интервью "Абонент доступен" предприниматель заявил, что разделение населения Латвии на граждан и неграждан — правильное решение государства.

Комментарии 29
Рю 15 часов назад
Тебя бы разделили на бородатых и без, на группу крови. Чем ты лучше остальных? Проверить всю его деятельность и посадить наконец за укрытие налогов и прочие махинации
8
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Арс14 часа назад
Просветлённых стран Балтии...Это клиника. Откуда только берутся эти грязные агитаторы?
Не ожидал он вопросов...Надо было заранее заказать себе вопросы на свой вкус и не было бы неожиданнлстей.
5
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УжасыСССР..Добавь ужасов14 часа назад
Сталин отнимал у несчастных советских детей смартфоны, айпады и айфоны.
5
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