﻿ Пуце в интервью Домбурсу: у Ушакова заключение аудиторов "съела собака", Mixnews.lv

Пуце в интервью Домбурсу: у Ушакова заключение аудиторов "съела собака" (10)

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Эксклюзив | 9 апреля 2019 года, 19:04

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце в интервью программе "Delfi TV с Янисом Домбурсом" объяснил, почему он принял решение снять именно самого Нила Ушакова, а не распустить Рижскую думу. Также Пуце рассказал о том, что Ушаков тянул с подачей заключения аудиторов.

"Роспуск думы позволил бы Ушакову вновь стать мэром хоть на следующий день, а распоряжение о его отстранении от исполнения обязанностей мэра позволит избежать такого сценария хоть на какое-то время. Роспуск думы означал бы, что в случае внеочередных выборов в РД Ушакова вновь изберут, а создание коалиции позволит ему вновь стать мэром", - сказал Пуце.

Также министр рассказал, что Ушаков оттягивал процесс предоставления запрошенного аудита Rīgas satiksme.

"Мы запросили информацию из Рижской думы, через два дня мы получили от председателя думы письмо, о том, что он выдаст заключение аудиторов. На следующий день аудиторская компания Ernst & Young разрешила нам этот документ выдать. А еще через день Ушаков пишет письмо, в котором сказано "простите, у меня собака съела сообщение аудиторов". Я это говорю в переносном смысле. Но Ушаков написал фактически то же самое. В день, когда аудиторы дают разрешение на передачу заключения, Ушаков говорит, что не может его передать, так как его нет", - рассказал Пуце.

Также Пуце готов уйти в отставку в случае, если суд отменит распоряжжение об отставке Нила Ушакова.

Нил Ушаков, придя на интервью к Домбурсу на следующий день после Пуце, комментируя слова министра "собака съела" указал, что он вовсе не обязан помогать тому, кто его хочет уничтожить.

"Если я откровенно вижу, что меня хотят уничтожить, то что мне еще и помогать?", - вопрошает Ушаков.

Нил Ушаков поблагодарил Яниса Домбурса за интервью с Юрисом Пуце, так как это поможет отстраненному мэру в суде. Ушаков подчеркнул, что будет судиться с Пуце при любых обстоятельствах.

"Я политик, который прошел через многие проверки. В такой ситуации - это дело принципа", - сказал политик.

Напомним, глава Министерства среды и регионального развития Юрис Пуце своим указом отстранил 5 апреля от должности главу Рижской думы Нила Ушакова. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.

Некоторые политики высказали мнение, что отстранением Ушакова всех проблем не решить, поэтому надо работать над роспуском всей думы.

Комментарии 10
Саня1 час назад
Жертва фашизма гыгыгы
А ведь почти успел удрать в Европу.
Почти. :)))
Уже начал стричь котов на пряжу для тёплых носков
16
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Valda1 час назад
Puca vor i vse kto s nim
1
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Алекс1 час назад
Странная.однако.позиция у Ушакова.Если все чисто с аудитом ,то дай ты его Пуце со словами-Да подавись! Он хочет меня уничтожить,поэтому аудит я ему не дам!)))Тогда понятно,что есть в отчете.Какой то детский сад или хитропродуманная политика,чтобы электорат Согласия узнал ,что там написано интересного,да и остальные жители Латвии.
И скорее всего ,уже все заранее оговорено и с Пуце,и с другими лицами.Потому что документы по аудиту наверняка не в одном экземпляре переданы Ушакову,должна все равно остаться копия файла у аудиторской компании.
Лохотрон со всех сторон.
P/SЕсли к вам на фирму придет финансовая полиция,СГД или экономическая-никаких документов им не предоставляйте,обусновывая это тем,что они хотят вас посадить и разорить фирму и ссылайтесь на Ушакова.)))
Посмотрю,что произойдет.Даже интересно.
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