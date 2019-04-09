﻿ Пуце в интервью Домбурсу: у Ушакова заключение аудиторов "съела собака", Mixnews.lv

Пуце в интервью Домбурсу: у Ушакова заключение аудиторов "съела собака" (10)
Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце в интервью программе "Delfi TV с Янисом Домбурсом" объяснил, почему он принял решение снять именно самого Нила Ушакова, а не распустить Рижскую думу. Также Пуце рассказал о том, что Ушаков тянул с подачей заключения аудиторов.
Rīgas domes atlaišana ļautu Ušakovam atkal kļūt par mēru, skaidro Pūce https://t.co/SJLagG55o7 #Domburs— DELFI (@DelfiLV) 8 апреля 2019 г.
"Роспуск думы позволил бы Ушакову вновь стать мэром хоть на следующий день, а распоряжение о его отстранении от исполнения обязанностей мэра позволит избежать такого сценария хоть на какое-то время. Роспуск думы означал бы, что в случае внеочередных выборов в РД Ушакова вновь изберут, а создание коалиции позволит ему вновь стать мэром", - сказал Пуце.
Также министр рассказал, что Ушаков оттягивал процесс предоставления запрошенного аудита Rīgas satiksme.
"Мы запросили информацию из Рижской думы, через два дня мы получили от председателя думы письмо, о том, что он выдаст заключение аудиторов. На следующий день аудиторская компания Ernst & Young разрешила нам этот документ выдать. А еще через день Ушаков пишет письмо, в котором сказано "простите, у меня собака съела сообщение аудиторов". Я это говорю в переносном смысле. Но Ушаков написал фактически то же самое. В день, когда аудиторы дают разрешение на передачу заключения, Ушаков говорит, что не может его передать, так как его нет", - рассказал Пуце.
"Piedodiet, man suns apēda auditoru ziņojumu," – Juris Pūce skaidro, kā Nils Ušakovs ir izvairījies no ziņojuma izsniegšanas.— DELFI (@DelfiLV) 9 апреля 2019 г.
Skaties visu raidījumu: https://t.co/sM0dBPZGbC #Domburs pic.twitter.com/1tXmQrqONa
Также Пуце готов уйти в отставку в случае, если суд отменит распоряжжение об отставке Нила Ушакова.
Juris Pūce pauž gatavību atkāpties no amata gadījumā, ja tiesa atcels rīkojumu par Nila Ušakova atstādināšanu.— DELFI (@DelfiLV) 8 апреля 2019 г.
Skaties pilnu #Domburs interviju: https://t.co/sM0dBPZGbC pic.twitter.com/FkRzyrm6Nc
Нил Ушаков, придя на интервью к Домбурсу на следующий день после Пуце, комментируя слова министра "собака съела" указал, что он вовсе не обязан помогать тому, кто его хочет уничтожить.
"Если я откровенно вижу, что меня хотят уничтожить, то что мне еще и помогать?", - вопрошает Ушаков.
Nils Ušakovs par “Ernst & Young” ziņojuma nedošanu @pucej, ko ministrs salīdzināja ar attaisnojumu “man suns to sagrauza”: “Ja tu redzi ļoti atklāti, ka tevi cenšas iznīcināt, ko man vajadzētu? Viņam vēl piepalīdzēt?” #Domburs pic.twitter.com/s4YUrUx6XP— DELFI (@DelfiLV) 9 апреля 2019 г.
Нил Ушаков поблагодарил Яниса Домбурса за интервью с Юрисом Пуце, так как это поможет отстраненному мэру в суде. Ушаков подчеркнул, что будет судиться с Пуце при любых обстоятельствах.
"Я политик, который прошел через многие проверки. В такой ситуации - это дело принципа", - сказал политик.
Ušakovs pauž, ka tiesāsies ar Pūci pie jebkādiem apstākļiem: “Es esmu politiķis, kas ir izgājis caur daudziem pārbaudījumiem. Šajā situācijā tas ir principa jautājums.” #Domburs pic.twitter.com/FE1lrVQQiP— DELFI (@DelfiLV) 9 апреля 2019 г.
Напомним, глава Министерства среды и регионального развития Юрис Пуце своим указом отстранил 5 апреля от должности главу Рижской думы Нила Ушакова. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.
Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.
Некоторые политики высказали мнение, что отстранением Ушакова всех проблем не решить, поэтому надо работать над роспуском всей думы.
А ведь почти успел удрать в Европу.
Почти. :)))
Уже начал стричь котов на пряжу для тёплых носков
И скорее всего ,уже все заранее оговорено и с Пуце,и с другими лицами.Потому что документы по аудиту наверняка не в одном экземпляре переданы Ушакову,должна все равно остаться копия файла у аудиторской компании.
Лохотрон со всех сторон.
P/SЕсли к вам на фирму придет финансовая полиция,СГД или экономическая-никаких документов им не предоставляйте,обусновывая это тем,что они хотят вас посадить и разорить фирму и ссылайтесь на Ушакова.)))
Посмотрю,что произойдет.Даже интересно.