﻿ Пуце в интервью Домбурсу: у Ушакова заключение аудиторов "съела собака", Mixnews.lv

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Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце в интервью программе "Delfi TV с Янисом Домбурсом" объяснил, почему он принял решение снять именно самого Нила Ушакова, а не распустить Рижскую думу. Также Пуце рассказал о том, что Ушаков тянул с подачей заключения аудиторов.

Rīgas domes atlaišana ļautu Ušakovam atkal kļūt par mēru, skaidro Pūce https://t.co/SJLagG55o7 #Domburs — DELFI (@DelfiLV) 8 апреля 2019 г.

"Роспуск думы позволил бы Ушакову вновь стать мэром хоть на следующий день, а распоряжение о его отстранении от исполнения обязанностей мэра позволит избежать такого сценария хоть на какое-то время. Роспуск думы означал бы, что в случае внеочередных выборов в РД Ушакова вновь изберут, а создание коалиции позволит ему вновь стать мэром", - сказал Пуце.

Также министр рассказал, что Ушаков оттягивал процесс предоставления запрошенного аудита Rīgas satiksme.

"Мы запросили информацию из Рижской думы, через два дня мы получили от председателя думы письмо, о том, что он выдаст заключение аудиторов. На следующий день аудиторская компания Ernst & Young разрешила нам этот документ выдать. А еще через день Ушаков пишет письмо, в котором сказано "простите, у меня собака съела сообщение аудиторов". Я это говорю в переносном смысле. Но Ушаков написал фактически то же самое. В день, когда аудиторы дают разрешение на передачу заключения, Ушаков говорит, что не может его передать, так как его нет", - рассказал Пуце.

"Piedodiet, man suns apēda auditoru ziņojumu," – Juris Pūce skaidro, kā Nils Ušakovs ir izvairījies no ziņojuma izsniegšanas.



Skaties visu raidījumu: https://t.co/sM0dBPZGbC #Domburs pic.twitter.com/1tXmQrqONa — DELFI (@DelfiLV) 9 апреля 2019 г.

Также Пуце готов уйти в отставку в случае, если суд отменит распоряжжение об отставке Нила Ушакова.

Juris Pūce pauž gatavību atkāpties no amata gadījumā, ja tiesa atcels rīkojumu par Nila Ušakova atstādināšanu.



Skaties pilnu #Domburs interviju: https://t.co/sM0dBPZGbC pic.twitter.com/FkRzyrm6Nc — DELFI (@DelfiLV) 8 апреля 2019 г.

Нил Ушаков, придя на интервью к Домбурсу на следующий день после Пуце, комментируя слова министра "собака съела" указал, что он вовсе не обязан помогать тому, кто его хочет уничтожить.

"Если я откровенно вижу, что меня хотят уничтожить, то что мне еще и помогать?", - вопрошает Ушаков.

Nils Ušakovs par “Ernst & Young” ziņojuma nedošanu @pucej, ko ministrs salīdzināja ar attaisnojumu “man suns to sagrauza”: “Ja tu redzi ļoti atklāti, ka tevi cenšas iznīcināt, ko man vajadzētu? Viņam vēl piepalīdzēt?” #Domburs pic.twitter.com/s4YUrUx6XP — DELFI (@DelfiLV) 9 апреля 2019 г.

Нил Ушаков поблагодарил Яниса Домбурса за интервью с Юрисом Пуце, так как это поможет отстраненному мэру в суде. Ушаков подчеркнул, что будет судиться с Пуце при любых обстоятельствах.

"Я политик, который прошел через многие проверки. В такой ситуации - это дело принципа", - сказал политик.

Ušakovs pauž, ka tiesāsies ar Pūci pie jebkādiem apstākļiem: “Es esmu politiķis, kas ir izgājis caur daudziem pārbaudījumiem. Šajā situācijā tas ir principa jautājums.” #Domburs pic.twitter.com/FE1lrVQQiP — DELFI (@DelfiLV) 9 апреля 2019 г.

Напомним, глава Министерства среды и регионального развития Юрис Пуце своим указом отстранил 5 апреля от должности главу Рижской думы Нила Ушакова. В распоряжении министра перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

Ушаков заявил, что намерен обжаловать решение в суде.

Некоторые политики высказали мнение, что отстранением Ушакова всех проблем не решить, поэтому надо работать над роспуском всей думы.