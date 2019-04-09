﻿ Депутат: жители Латвии хотят закрытия игорных залов, но их не слушают, Mixnews.lv

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Игорному бизнесу в Латвии дано намного больше свободы, чем любой другой предпринимательской деятельности. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Рижской думы от партии "Честь служить Риге", глава Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Дайнис Турлайс.

По его словам, жители страны в своем большинстве критически оценивают нынешнюю ситуацию с игорными залами.

"Выданные самоуправлением в 90-х годах разрешения на организацию азартных игр действительны по сей день. А торговцу яблоками или цветочками выдают разрешение только на сезон. Несоизмеримые нормы и несоизмеримо более либеральное отношение к игорному бизнесу", - сказал Турлайс.

Комментируя концептуальное решение Рижской думы закрыть на территории самоуправления все игорные залы, он отметил, что государственная власть, как и суды зачастую не учитывают общественное мнение.

"Являются ли суды защитниками интересов общества? У меня есть точный ответ — нет. Потому что суд, когда предприниматели оспаривают наше решение [закрыть на территории Риги игорные залы] прямо пишет в своих заключениях: общественное мнение не является аргументом. Мы несколько раз проводили в Риге опросы — подавляющее большинство за ограничение этого бизнеса", - сказал Турлайс.

Он также отметил, что решение столичной думы встретилось с противодействием на самых разных уровнях.

"Конечно, это лоббирование. Сегодня собираются целые группы, которые приходят на общественное обсуждение и пытаются создать видимость того, что люди за этот бизнес. Это не просто голосование в думе, это целое противоборство. Все, что базируется на страстях людей, все близко к криминальному миру", - считает Турлайс.

27 марта Рижская дума единогласно концептуально поддержала закрытие всех игорных залов на территории столицы, за исключением находящихся в четырех- и пятизвездочных гостиницах.