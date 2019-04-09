﻿ Депутат: жители Латвии хотят закрытия игорных залов, но их не слушают, Mixnews.lv

Депутат: жители Латвии хотят закрытия игорных залов, но их не слушают (9)
Игорному бизнесу в Латвии дано намного больше свободы, чем любой другой предпринимательской деятельности. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Рижской думы от партии "Честь служить Риге", глава Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Дайнис Турлайс.
По его словам, жители страны в своем большинстве критически оценивают нынешнюю ситуацию с игорными залами.
"Выданные самоуправлением в 90-х годах разрешения на организацию азартных игр действительны по сей день. А торговцу яблоками или цветочками выдают разрешение только на сезон. Несоизмеримые нормы и несоизмеримо более либеральное отношение к игорному бизнесу", - сказал Турлайс.
Комментируя концептуальное решение Рижской думы закрыть на территории самоуправления все игорные залы, он отметил, что государственная власть, как и суды зачастую не учитывают общественное мнение.
"Являются ли суды защитниками интересов общества? У меня есть точный ответ — нет. Потому что суд, когда предприниматели оспаривают наше решение [закрыть на территории Риги игорные залы] прямо пишет в своих заключениях: общественное мнение не является аргументом. Мы несколько раз проводили в Риге опросы — подавляющее большинство за ограничение этого бизнеса", - сказал Турлайс.
Он также отметил, что решение столичной думы встретилось с противодействием на самых разных уровнях.
"Конечно, это лоббирование. Сегодня собираются целые группы, которые приходят на общественное обсуждение и пытаются создать видимость того, что люди за этот бизнес. Это не просто голосование в думе, это целое противоборство. Все, что базируется на страстях людей, все близко к криминальному миру", - считает Турлайс.
27 марта Рижская дума единогласно концептуально поддержала закрытие всех игорных залов на территории столицы, за исключением находящихся в четырех- и пятизвездочных гостиницах.
А так.. Вона - стоило Ушаковсу заикнуться о закрытии игорных домо в Риге и где Ушаковс? А нет Ушаковса..
А тут какие-то там "жители"
Закрытие игорных залов-это чистой воды популизм перед выборами в Европарламент и отвлечение внимания от других коррупционных составляющих в РД,потому что закрыть залы не так просто и у них еще срок 5 лет у большинствада и договора составлены так,что РД должна будет продать вю себя целиком,чтобы компенсировать ущерб.
И не надо песен.что в Риге партия Пуце кормится с игорных заведений,а РД там совсем не приделах.Не смешите мои тапочки))