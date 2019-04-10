﻿ "Лукашенко зависим от Кремля!": Калниете возмущена высылкой историка из Белоруссии, Mixnews.lv

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Евродепутат от Латвии Сандра Калниете возмущена тем, что Белоруссия выдворила из страны латвийского историка Юрия Цыганова, так как он, якобы включен в "черные списки" России. По словам Калниете, это демонстрирует полную зависимость режима президента Белоруссии Александра Лукашенко от Кремля.

"Решение Белоруссии выслать гражданина Латвии на основании российского "черного списка" еще раз доказывает зависимость Лукашенко от покровительства Кремля. И мне пришлось столкнуться с похожей ситуацией после включения в "черный список" России», - пишет она.

Baltkrievijas lēmums izraidīt Latvijas pilsoni, pamatojoties uz Krievijas “melno sarakstu”, vēlreiz apliecina Lukašenko valdības atkarību no Kremļa aizbildniecības. Man nācās saskarties ar līdzīgu situāciju pēc iekļaušanas Krievijas melnajā sarakstā 1/2 — Sandra Kalniete (@Kalniete) April 9, 2019

Однако, подчеркивает Калниете, благодаря указаниям Европарламента, ее, хоть и нехотя, но вынуждены были впустить в Белоруссию.

Tomēr, pateicoties Eiropas Parlamenta principiālajai nostājai, Baltkrievijas iestādes, gan pēc ilgākas vilcināšanās, neuzdrošinājās neielaist mani Baltkrievijā. https://t.co/WOyiFpqmhn

2/2 — Sandra Kalniete (@Kalniete) April 9, 2019

Напомним, Белоруссия 8 апреля выдворила из страны заместителя директора Латвийского военного музея Юрия Цыганова, который прибыл по приглашению белорусской стороны для участие в международной научной конференции, сообщает Panorāma Латвийского телевидения.

В аэропорту он узнал, что в страну его не впустят, так как, очевидно, он включен в черный список России, который распространяется и на Белоруссию. Поэтому Цыганова депортировали в Вильнюс.

Фото: flickr.com/eppofficial