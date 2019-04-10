﻿ "Лукашенко зависим от Кремля!": Калниете возмущена высылкой историка из Белоруссии, Mixnews.lv

"Лукашенко зависим от Кремля!": Калниете возмущена высылкой историка из Белоруссии (8)

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Эксклюзив | 10 апреля 2019 года, 08:40

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете возмущена тем, что Белоруссия выдворила из страны латвийского историка Юрия Цыганова, так как он, якобы включен в "черные списки" России. По словам Калниете, это демонстрирует полную зависимость режима президента Белоруссии Александра Лукашенко от Кремля.

"Решение Белоруссии выслать гражданина Латвии на основании российского "черного списка" еще раз доказывает зависимость Лукашенко от покровительства Кремля. И мне пришлось столкнуться с похожей ситуацией после включения в "черный список" России», - пишет она.

Однако, подчеркивает Калниете, благодаря указаниям Европарламента, ее, хоть и нехотя, но вынуждены были впустить в Белоруссию.

Напомним, Белоруссия 8 апреля выдворила из страны заместителя директора Латвийского военного музея Юрия Цыганова, который прибыл по приглашению белорусской стороны для участие в международной научной конференции, сообщает Panorāma Латвийского телевидения.

В аэропорту он узнал, что в страну его не впустят, так как, очевидно, он включен в черный список России, который распространяется и на Белоруссию. Поэтому Цыганова депортировали в Вильнюс.

Фото: flickr.com/eppofficial

Комментарии 8
ВВС29 минут назад
Г-жа Калниете.., Чья бы корова мычал.., но ваша - лучше бы молчала. Ведь вы без отмашки "обкома" даже пукнуть не смеете. А белорусы, в отличии от вас чтут свою историю, особенно военную. Там от рук фашизма погиб каждый четвёртый! И они помнят это.
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Леший31 минуту назад
Пусть лучше скажет от кого не зависит Латвия:)))Клоуны по жизни.
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Соринка в глазу 34 минуты назад
Кто бы говорил, про зависимость....
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