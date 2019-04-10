﻿ Экс-министр: 15% людей не могут купить себе лекарства, Mixnews.lv

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Латвия должна нести ответственность за всех пациентов вплоть до покупки лекарств. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич.

"Неправильно, когда государство оплачивает человеку визит к врачу, тот выписывает ему лекарство, а человек их не покупает, потому что у него нет денег", - заявил Белевич.

По его словам, большая часть людей не могут действенно лечиться из-за отсутствия поддержки со стороны государства.

"Пятнадцать процентов людей даже, когда им выписали частично оплаченное лекарство, не идут в аптеку, потому что у них нет денег даже на это", - сказал Белевич.

Далее он сравнил Латвию и Эстонию. По его мнению, если наши северные соседи смогли найти средства на оплату лекарств для пациентов, то и Латвия должна это сделать. Белевич назвал примерную сумму расходов.

"Сейчас государство тратит 148 миллионов евро в год на осмотр у врача и частично оплаченные лекарства. Чтобы Латвия могла оплатить все рецептурные лекарства необходимо дополнительно 200 миллионов евро", - заявил он.

Комментируя недавнюю новость о том, что аптеки стали предлагать покупку лекарств в кредит, Белевич вспомнил, что практика покупки медицинских препаратов в долг не нова.

"Те, кто занимаются аптечным делом, знаю, что все эти годы аптеки часто выдают лекарства пенсионерам, когда у тех нет денег, бесплатно и записывают их в долговую тетрадку. А они возвращают долг, когда приходит пенсия", - сказал Белевич.

По мнению Белевича, хоть метод и нов, сама ситуация, приведшая к этому неправильна, и решить ее должно именно государство.

"Государства должно компенсировать все рецептурные лекарства, особенно, когда введут обязательное медицинское страхование. Деньги можно взять с нового налога", - заявил он.