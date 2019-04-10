﻿ Ринкевич: Латвия скорбит с Польшей в 9-ую годовщину катастрофы под Смоленском, Mixnews.lv

Ринкевич: Латвия скорбит с Польшей в 9-ую годовщину катастрофы под Смоленском (36)

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Эксклюзив | 10 апреля 2019 года, 17:09

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования Польше в 9-ую годовщину со дня крушение самолета под Смоленском. Об этом сказанов соцсети Twitter.

"Латвия солидарна с польскими друзьями, отмечающими 9-ю годовщину со дня крушения самолета под Смоленском, унесшего жизни президента Леха Качиньского, его супруги Марии, многих политических и военных деятелей и представителей польской общественности", - сказано в сообщении.

Сегодня, 10 апреля, отмечается девятая годовщина падения самолета польского президента в Смоленске.

Девять лет назад, 10 апреля 2010 года, при заходе на посадку на смоленский аэродром "Северный" потерпел крушение самолет президента Польши Леха Качиньского Ту-154.

В авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский и его супруга Мария, члены польского правительства, президент польского Национального банка, начальник генерального штаба и около 50 депутатов Сейма. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях.

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Польские и российские СМИ, как всегда, по-разному освещают эту скорбную дату. Однако появилось нечто общее в публикациях.

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Журналисты двух стран выражают надежду, что грядущее 10-летие катастрофы, которое будет отмечать общественность в следующем 2020-м году, и другие важные юбилеи хоть как-то разрядят двусторонние отношения.

Фото: МИД Латвии

Комментарии 36
КаМа32 часа назад
Нифига не вся Латвия,а только пидарасы и русофобы скорбят по этой пшекогниде..навалочь пидорская за всех не говори.
3
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тем временем2 часа назад
Новейший истребитель F-35 разбился у побережья Японии

на миксиках ни слова, ну да это же не Российский.......................
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Patriot2 часа назад
Viens smirdīgs pidars nav Latvija
1
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