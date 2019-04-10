﻿ Ринкевич: Латвия скорбит с Польшей в 9-ую годовщину катастрофы под Смоленском, Mixnews.lv

Ринкевич: Латвия скорбит с Польшей в 9-ую годовщину катастрофы под Смоленском (36)
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования Польше в 9-ую годовщину со дня крушение самолета под Смоленском. Об этом сказанов соцсети Twitter.
"Латвия солидарна с польскими друзьями, отмечающими 9-ю годовщину со дня крушения самолета под Смоленском, унесшего жизни президента Леха Качиньского, его супруги Марии, многих политических и военных деятелей и представителей польской общественности", - сказано в сообщении.
Latvia stands in solidarity and commemoration with our Polish friends marking the 9th Anniversary since airplane crash near #Smolensk that took away lives of President Lech Kaczynski, his spouse Maria, many political and military leaders and representatives of the Polish siciety— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 10, 2019
Сегодня, 10 апреля, отмечается девятая годовщина падения самолета польского президента в Смоленске.
Девять лет назад, 10 апреля 2010 года, при заходе на посадку на смоленский аэродром "Северный" потерпел крушение самолет президента Польши Леха Качиньского Ту-154.
В авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский и его супруга Мария, члены польского правительства, президент польского Национального банка, начальник генерального штаба и около 50 депутатов Сейма. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях.
Польские и российские СМИ, как всегда, по-разному освещают эту скорбную дату. Однако появилось нечто общее в публикациях.
Журналисты двух стран выражают надежду, что грядущее 10-летие катастрофы, которое будет отмечать общественность в следующем 2020-м году, и другие важные юбилеи хоть как-то разрядят двусторонние отношения.
Фото: МИД Латвии
на миксиках ни слова, ну да это же не Российский.......................