﻿ Ринкевич: Латвия скорбит с Польшей в 9-ую годовщину катастрофы под Смоленском, Mixnews.lv

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования Польше в 9-ую годовщину со дня крушение самолета под Смоленском. Об этом сказанов соцсети Twitter.

"Латвия солидарна с польскими друзьями, отмечающими 9-ю годовщину со дня крушения самолета под Смоленском, унесшего жизни президента Леха Качиньского, его супруги Марии, многих политических и военных деятелей и представителей польской общественности", - сказано в сообщении.

Latvia stands in solidarity and commemoration with our Polish friends marking the 9th Anniversary since airplane crash near #Smolensk that took away lives of President Lech Kaczynski, his spouse Maria, many political and military leaders and representatives of the Polish siciety — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 10, 2019

Сегодня, 10 апреля, отмечается девятая годовщина падения самолета польского президента в Смоленске.

Девять лет назад, 10 апреля 2010 года, при заходе на посадку на смоленский аэродром "Северный" потерпел крушение самолет президента Польши Леха Качиньского Ту-154.

В авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский и его супруга Мария, члены польского правительства, президент польского Национального банка, начальник генерального штаба и около 50 депутатов Сейма. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях.

Польские и российские СМИ, как всегда, по-разному освещают эту скорбную дату. Однако появилось нечто общее в публикациях.

Журналисты двух стран выражают надежду, что грядущее 10-летие катастрофы, которое будет отмечать общественность в следующем 2020-м году, и другие важные юбилеи хоть как-то разрядят двусторонние отношения.

Фото: МИД Латвии