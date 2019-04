﻿ Ринкевич: Латвия скорбит с Польшей в 9-ую годовщину катастрофы под Смоленском, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования Польше в 9-ую годовщину со дня крушение самолета под Смоленском. Об этом сказанов соцсети Twitter.

"Латвия солидарна с польскими друзьями, отмечающими 9-ю годовщину со дня крушения самолета под Смоленском, унесшего жизни президента Леха Качиньского, его супруги Марии, многих политических и военных деятелей и представителей польской общественности", - сказано в сообщении.

Latvia stands in solidarity and commemoration with our Polish friends marking the 9th Anniversary since airplane crash near #Smolensk that took away lives of President Lech Kaczynski, his spouse Maria, many political and military leaders and representatives of the Polish siciety